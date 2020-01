Luca de Meo : une route difficile pour le futur patron de Renault

C'est Luca de Meo, ex-patron de Seat, qui devrait prendre la tête de Renault. Ce n'est pas une surprise : cela fait en effet quelques temps que la rumeur court, de plus le dirigeant italien a démissionné de la présidence de la marque appartenant au groupe Volkswagen il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs une des difficultés que le conseil d'administration aura à résoudre : Luca de Meo est lié à une clause de non concurrence pendant deux ans. Les négociations entre Renault et Volkswagen ont permis de réduire ce délai à quelques mois (en échange d'une compensation financière), mais le nouveau directeur général du constructeur français devra attendre jusqu'au 1er juillet avant de s'installer dans son nouveau fauteuil.



Luca de Meo prendra la place de Clotilde Delbos, l'actuelle directrice financière de Renault, qui occupe le poste de directrice générale par intérim depuis le départ de Thierry Bolloré, en octobre dernier. Le constructeur automobile se cherche un patron depuis l'inculpation au Japon de Carlos Ghosn pour des malversations financières ayant entraîné la chute de l'ex-président de Renault et de l'alliance avec Nissan. Depuis, les entreprises sont en difficulté, à la recherche d'une vision que pourrait apporter Luca de Meo.