Michelin contraint de ralentir sa production en France face à la crise automobile

Ces décisions, si elles sont présentées comme temporaires par la direction de Michelin, soulèvent de nombreuses interrogations chez les syndicats. Sud, la CGT et la CFE-CGC ont déjà émis un droit d’alerte économique dès juin 2024, signalant une baisse de 60 % de la production sur plusieurs sites français. Laurent Bador, délégué CFDT, observe que l'ensemble des sites français « subit de plein fouet une crise mondiale de l’industrie ». Le groupe a d’ailleurs déjà procédé à la fermeture de plusieurs sites européens l’année dernière, entraînant la suppression de 3.000 postes.



À l'heure actuelle, une étude menée par le cabinet d'expertise Secafi, mandaté par les syndicats, était attendue pour le 9 octobre. Ses conclusions devraient permettre d'évaluer l’impact à long terme de ces fermetures temporaires et de proposer des pistes pour faire face à cette situation.



Les syndicats redoutent que ces fermetures temporaires n’annoncent de nouvelles réductions d’effectifs dans un avenir proche, malgré les assurances de la direction. En 2021, Michelin avait déjà lancé un plan de suppression de postes en France, bien que ceux-ci aient été effectués sans départs contraints. Toutefois, avec la fermeture récente des usines de La Roche-sur-Yon et de Bamberg, la crainte de nouvelles vagues de licenciements pèse désormais sur les salariés des sites français restants.



Florent Menegaux, tout en reconnaissant la gravité de la situation, a tenu à rassurer en distinguant les facteurs conjoncturels et structurels. « Nous ne fermons jamais un site pour des raisons conjoncturelles », a-t-il affirmé. La direction de Michelin travaille actuellement avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions aux baisses d’activité sur certains sites.