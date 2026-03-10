Le Journal de l’économie avait raison : la guerre avec l’Iran sera courte à cause de l’impact sur les marchés financiers

Dans l’analyse géopolitique classique, les guerres sont interprétées à travers des objectifs militaires, territoriaux ou diplomatiques. Pourtant, depuis plusieurs jours, Le Journal de l’économie proposait une lecture différente de la crise iranienne : une guerre courte qui devait s’arrêter rapidement, destinée à produire un choc stratégique mais aussi financier, où les marchés deviennent un élément central de la décision politique. Deux analyses avaient été publiées pour expliquer ce scénario. Les événements récents, et notamment le discours de victoire de Donald Trump annonçant que les objectifs de guerre ont été atteints et que l’offensive va cesser, semblent aujourd’hui confirmer cette grille de lecture.

Une guerre annoncée comme brève

Dès le début de la crise, Le Journal de l’économie avait défendu une hypothèse claire : une guerre longue contre l’Iran n’était ni plausible ni rationnelle. Une intervention militaire prolongée aurait impliqué des coûts militaires considérables, une instabilité régionale majeure et un choc énergétique potentiellement incontrôlable. Dans l’article intitulé « Pourquoi la guerre contre l’Iran ne durera pas plus de 6 semaines » le journal expliquait que la logique stratégique devait être interprétée autrement : une séquence militaire courte, destinée à provoquer un choc géopolitique et financier. L’analyse reposait sur une idée simple : dans un monde dominé par les marchés financiers, une crise internationale peut produire des effets économiques immédiats. Les tensions militaires deviennent alors des catalyseurs de volatilité, influençant les marchés de l’énergie, les flux de capitaux et les anticipations économiques globales. Or, Trump a les yeux rivés sur les marchés financiers avec des intérêts directs, lui et sa famille, et électoral car les retraites reposent sur des fonds de pension. Dès lors une guerre dépassant plusieurs semaines avec des dommages financiers lourds n’est pas envisageable. Ce qui est nouveau c’est que le cours du S&P 500 a un impact de court terme sur les décisions militaires.

La géopolitique spéculative

Cette approche reposait sur un concept central : celui de géopolitique spéculative. Dans ce modèle, les marchés financiers deviennent eux-mêmes un espace stratégique. Les annonces politiques, les menaces militaires et les crises diplomatiques agissent comme des signaux qui influencent immédiatement les marchés. Le prix du pétrole, les indices boursiers ou les mouvements de capitaux deviennent ainsi des variables stratégiques. Le Journal de l’économie évoquait même le spectre d’un « délit d’initié légal ». L’idée n’est pas juridique mais politique : un président dispose d’un pouvoir unique pour influencer les marchés par ses décisions ou ses déclarations. Une annonce diplomatique, une menace militaire ou un revirement stratégique peuvent faire varier instantanément la valeur de milliers de milliards d’actifs financiers. Ainsi depuis le début de son mandat Trump multiplie les crises qui font baisser la bourse pour ensuite faire des déclarations qui la font remonter. Des spéculateurs s’enrichissent de manière spectaculaire. Ce n’est probablement pas un hasard.

La confirmation du scénario

Les événements récents semblent aujourd’hui confirmer cette analyse. Donald Trump a adopté un discours clairement victorieux, affirmant que les objectifs de guerre ont été atteints et que l’opération allait bientôt s’interrompre. Ce type de sortie correspond exactement au scénario anticipé : une démonstration de force rapide, suivie d’une sortie politique présentée comme une victoire stratégique. Dans ce cadre, la guerre remplit plusieurs fonctions simultanées. Elle envoie un signal de puissance militaire et elle agit comme un catalyseur de volatilité sur les marchés. L’épisode iranien pourrait ainsi illustrer une transformation profonde de la conflictualité contemporaine. Dans un monde dominé par la finance globale, les marchés ne sont plus seulement les spectateurs des crises internationales. Ils en sont devenus l’un des champs de bataille et une variable centrale.