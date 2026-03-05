Les colis en provenance d’Asie retardés à cause de l’Iran ?

Depuis plusieurs jours, le transport aérien mondial est perturbé par des restrictions dans plusieurs espaces aériens au Moyen-Orient. Cette zone constitue l’un des principaux corridors entre l’Asie et l’Europe. Pour les consommateurs, l’impact pourrait être concret : certains colis commandés à l’étranger pourraient mettre plus de temps à arriver. Une grande partie du commerce en ligne international dépend en effet du fret aérien pour acheminer rapidement les marchandises.

Une route aérienne essentielle pour les colis internationaux

La majorité des colis expédiés depuis l’Asie vers l’Europe empruntent une route aérienne qui traverse le Moyen-Orient. Cette région accueille certains des hubs logistiques les plus importants du monde, notamment à Dubaï, Doha ou Abu Dhabi. Ces aéroports fonctionnent comme des plateformes de correspondance pour le fret. Les colis provenant de Chine, de Corée du Sud ou du Japon y sont regroupés, puis redistribués vers les différents pays européens.

Ce système permet normalement d’acheminer les marchandises très rapidement. Mais lorsque ces hubs ralentissent ou que certaines zones aériennes ferment, toute la chaîne logistique se dérègle. Or, selon le média spécialisé The Loadstar, la capacité de transport de fret entre l’Asie et l’Europe aurait chuté d’environ 39 % en raison des restrictions aériennes récentes.

Des avions obligés de faire de longs détours à cause de la guerre en Iran

Face à la fermeture de certaines zones aériennes, les compagnies doivent modifier leurs itinéraires. Les avions cargo ne peuvent plus suivre les trajectoires habituelles et doivent contourner les régions concernées. Concrètement, cela signifie que certains vols passent désormais par l’Asie centrale ou par l’Afrique du Nord avant de rejoindre l’Europe. Ces détours rallongent la durée du trajet et consomment davantage de carburant.

Or, dans le transport express, chaque heure compte. Un vol plus long peut entraîner un retard dans les correspondances suivantes. Les colis arrivent alors plus tard dans les centres de tri européens. Les transporteurs tentent de s’adapter. Certains ont augmenté le nombre de vols directs entre l’Asie et l’Europe. Mais ces solutions ne remplacent pas totalement les grands hubs du Golfe, conçus pour redistribuer d’énormes volumes de marchandises.

La crise actuelle affecte également le nombre d’avions disponibles pour transporter le fret. Plusieurs compagnies ont suspendu certaines liaisons ou modifié leurs programmes de vols. Or, les transporteurs du Golfe jouent un rôle central dans le transport de marchandises. Selon le média Air Cargo News, ces compagnies représentent environ 13 % de la capacité mondiale de fret aérien.

Lorsque cette capacité diminue, les transporteurs restants doivent absorber davantage de marchandises. Les colis peuvent alors rester plus longtemps dans les entrepôts en attendant un avion disponible. Dans les centres logistiques, cela peut créer un effet d’engorgement. Les colis s’accumulent temporairement, ce qui rallonge les délais d’expédition.

Les commandes en ligne particulièrement concernées

Les consommateurs pourraient surtout remarquer ces retards sur les commandes internationales. Les produits expédiés depuis l’Asie – électronique, vêtements ou accessoires – transitent souvent par avion pour réduire les délais.

Avec la baisse de capacité du fret aérien, ces envois peuvent être ralentis. Certaines plateformes de commerce en ligne pourraient même ajuster leurs délais de livraison pour tenir compte de la situation. Les spécialistes du transport expliquent que les colis les plus urgents restent prioritaires. En revanche, les envois moins pressés peuvent être retardés de quelques jours.

Les entreprises de transport tentent de limiter l’impact en réorganisant leurs routes et leurs centres de tri. Toutefois, le système logistique mondial est très dépendant de certaines routes aériennes stratégiques. Si la situation se stabilise rapidement, les délais pourraient revenir à la normale. En revanche, si les restrictions aériennes se prolongent, les retards pourraient se multiplier sur certaines livraisons internationales.

Dans tous les cas, les spécialistes de la logistique conseillent aux consommateurs de rester attentifs aux notifications de suivi. Les plateformes de livraison mettent généralement à jour les informations dès qu’un colis est retardé ou réacheminé vers une autre route.