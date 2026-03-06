Expansion aux États-Unis : Max-Hervé George accélère le développement international de SWI

La cotation récente de SWI Capital Holding à Amsterdam a marqué un tournant stratégique. Dans la foulée, le groupe accélère aux États-Unis avec une opération majeure dans les infrastructures numériques. À la manœuvre, Max-Hervé George, fondateur et dirigeant de SWI, orchestre une montée en puissance méthodique. L’objectif est clair : consolider une présence durable sur le marché américain des data centers, devenu l’un des piliers de la croissance mondiale.

Une offensive ciblée dans les data centers

Le 26 février 2026, SWI a annoncé la conclusion d’un nouvel accord contraignant visant l’acquisition de participations supplémentaires dans des infrastructures numériques et des entreprises technologiques pour un montant total de 330 millions de dollars . Cette opération complète l’exercice, début février, d’une option permettant à SWI Digital d’acquérir 100 % du capital d’une holding privée déjà positionnée sur ces actifs, pour 170 millions de dollars .

À l’issue de ces transactions, le groupe devrait détenir 77,2 % de la valeur du privilège de liquidation attaché aux actions privilégiées, représentant 1,124 milliard de dollars, ainsi qu’environ 38,3 % du capital total de la société concernée . Ces chiffres traduisent une prise de position structurante sur un segment en forte tension, porté par l’essor du cloud, de l’intelligence artificielle et du stockage massif de données.

Pour Max-Hervé George, cette séquence américaine ne relève pas d’un simple investissement opportuniste, mais d’un ancrage stratégique dans un secteur qu’il considère comme l’un des moteurs de croissance à long terme du groupe.

Une stratégie intégrée et mondiale

SWI, désormais coté sur Euronext Amsterdam sous le symbole SWICH, aligne 430 561 189 actions pour une capitalisation dépassant 1,6 milliard d’euros lors de son introduction . Le groupe gère environ 11 milliards d’euros d’actifs et s’appuie sur 26 bureaux à travers le monde .

Dans l’infrastructure numérique, l’activité s’articule autour d’AiOnX, plateforme dédiée au développement, à l’acquisition et à la gestion de centres de données en Europe. Le portefeuille compte déjà cinq sites en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Italie . L’expansion américaine vient donc compléter un maillage européen existant et renforce la dimension globale de l’écosystème.

Max-Hervé George défend un modèle intégré, couvrant l’ensemble du cycle d’investissement, de l’identification des opportunités à l’exploitation opérationnelle. Cette approche vise à sécuriser des flux de revenus récurrents et à créer de la valeur sur le long terme, dans un environnement où la rareté des capacités énergétiques et foncières accroît la barrière à l’entrée.

Une gouvernance renforcée

L’introduction en Bourse s’est accompagnée de la nomination d’un nouveau conseil d’administration et de l’arrivée d’Arnaud de Puyfontaine en tant que président non exécutif . Ce renforcement de la gouvernance traduit la volonté d’installer SWI dans une trajectoire institutionnelle, compatible avec les exigences des marchés publics.

Max-Hervé George, qui pilote la vision stratégique, insiste sur la discipline d’exécution et la clarté du cadre de holding. La structuration autour de SWI Capital Holding offre une plateforme évolutive pour financer de nouvelles opérations, tout en assurant une lisibilité accrue pour les investisseurs internationaux.

Cette architecture capitalistique permet également d’articuler les différents pôles du groupe, de l’immobilier à la finance, en passant par les investissements alternatifs, autour d’une colonne vertébrale numérique appelée à prendre une place croissante.

Cap sur la prochaine phase

L’opération américaine reste soumise aux autorisations réglementaires, comme c’est l’usage pour ce type de transaction transfrontalière . Mais la direction affiche sa confiance dans l’aboutissement du processus.

Dans un contexte où la demande en capacité de traitement explose, notamment sous l’effet de l’intelligence artificielle générative et de la numérisation accélérée des entreprises, Max-Hervé George entend positionner SWI comme un acteur de référence, capable d’agréger capitaux, expertise et actifs stratégiques.

L’expansion américaine n’est donc pas une parenthèse, mais une étape clé d’un plan plus vaste. Elle illustre la capacité de Max-Hervé George à structurer des opérations complexes et à inscrire SWI dans une dynamique internationale durable.

Une ambition durable et financée

La trajectoire engagée repose sur des moyens solides et une capacité d’accès aux marchés renforcée par la cotation. Pour les investisseurs, la stratégie combine exposition à des actifs tangibles, potentiel de croissance technologique et diversification géographique.

Max-Hervé George mise sur cette articulation pour soutenir la prochaine phase d’expansion. Réservations d’investissements via les marchés publics, financement par capitaux propres et dette structurée, discipline budgétaire stricte : le cadre est posé pour accompagner une montée en puissance maîtrisée et durable.