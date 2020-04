Microsoft Edge convainc et dépasse Mozilla Firefox

Depuis que Microsoft a changé de formule de navigateur internet, le succès semble peu à peu au rendez-vous. Internet Explorer avait en effet fait les frais de l’avènement de Mozilla Firefox et, surtout, de Google Chrome, le navigateur maison du géant de Mountain View qui est très rapidement devenu le premier navigateur utilisé dans le monde.



Microsoft a toutefois mené une campagne majeure pour défendre la nouvelle mouture de son navigateur, appelé désormais Edge depuis 2015. Edge a un avantage majeur par rapport à Chrome et Firefox : il est préinstallé dans l’OS Windows, largement le plus utilisé du monde devant macOS. Ainsi, il faut forcément passer par Edge pour télécharger Chrome ou Firefox dès lors qu’on change d’ordinateur. Il semblerait que cette étape se fasse de moins en moins.