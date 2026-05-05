Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais une case oubliée sur la déclaration 2026 peut vous faire perdre plusieurs centaines d’euros

La déclaration de revenus 2026 commence avec peu de bouleversements, mais quelques éléments à retenir. Que vous soyez un habitué de la déclaration ou un débutant, l’année apporte des subtilités qu’il faut connaître pour bien remplir sa feuille.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a ouvert la période de déclaration dès le 9 avril 2026, avec des dates limites fixées au 21 mai, 28 mai et 4 juin. C’est aussi la première année où apparaît la contribution différentielle des hauts revenus (CDHR), une mesure destinée aux ménages très fortunés.

Le numérique s’améliore et quelques nouveautés fiscales

L’application mobile Impots.gouv gagne encore en fonctionnalités : messagerie intégrée, déclaration des comptes étrangers et renforcement de la sécurité avec la double authentification. Ces outils numériques visent à simplifier et sécuriser la démarche, en insistant sur l’approche « vérifier, c’est déclarer ».

Sur le plan législatif, le budget 2026, voté dans des conditions difficiles, n’a pas fait beaucoup de changements. Néanmoins, quelques évolutions sont à noter, comme le durcissement de la fiscalité sur les locations meublées et la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les placements, désormais à 10,6 %.

Déclaration automatique et employés à domicile

L’an dernier, environ 10,6 millions de foyers ont bénéficié de la déclaration automatique, où la précision est importante puisqu’une simple vérification équivaut souvent à valider la déclaration. Il reste prudent de contrôler et de valider les informations préremplies pour éviter des erreurs courantes.

Cette année, une nouvelle ligne apparaît sur le formulaire pour les personnes employant un salarié à domicile, ce qui facilite l’accès au crédit d’impôt correspondant, explique MoneyVox.

Que l’on soit itinérant ou sédentaire, les contribuables qui optent pour les frais réels font face au même barème kilométrique pour la troisième année consécutive. Cette stabilité peut profiter à ceux qui souhaitent chiffrer précisément leurs coûts professionnels plutôt que d’appliquer l’abattement forfaitaire.

Enfants, retraites et placements : ce qu’il faut vérifier

Les familles peuvent bénéficier d’avantages fiscaux pour la garde et la scolarité des enfants, avec des réductions allant de 61 à 183 € par enfant, selon les situations. Rattacher un enfant majeur à sa déclaration demande aussi une vérification attentive.

Pour les retraités, qu’ils soient nouvellement retraités ou bénéficiaires de pensions depuis longtemps, il est important de bien déclarer ces revenus pour éviter les erreurs fréquentes.

Côté placements, tous les revenus doivent être déclarés clairement : revenus fonciers, intérêts bancaires, gains en cryptomonnaies et autres formes de patrimoine. Les produits financiers comme Revolut, bunq et N26, ainsi que les comptes en assurance vie luxembourgeoise, doivent être pris en compte dans la déclaration pour rester en conformité.