TikTok : la Chine veut contrecarrer le plan de Trump

Lorsque Trump a décidé d’attaquer TikTok, le réseau social dont le succès a été phénoménal durant le confinement, il l’a présenté comme espionnant les utilisateurs américains et comme volant des données pour le compte du gouvernement chinois. L’administration de Trump a donc donné un ultimatum inédit à TikTok : soit elle vendait ses activités, soit elle était bannie des États-Unis.



Le rachat de TikTok aura lancé une véritable course et, fin août 2020, un potentiel acheteur aurait été trouvé. Deux noms sortent du lot : le géant Oracle, et un partenariat entre Walmart et Microsoft. Le nom du gagnant n’a pas été communiqué, les derniers détails du rachat seraient en cours de discussion, notamment le prix. En attendant, le PDG de TikTok USA, Kevin Mayer, a démissionné, compliquant un peu plus les choses.