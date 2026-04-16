L’IA devient une industrie lourde : le pari de Max-Hervé George avec Polarise

Le dirigeant du groupe d’investissement SWI Stoneweg Icona Group vient d’annoncer la prise de participation majoritaire dans Polarise, une entreprise spécialisée dans les infrastructures cloud et les capacités GPU dédiées à l’intelligence artificielle. L’opération valorise Polarise à 500 millions d’euros, tandis que SWI prévoit d’engager jusqu’à 1 milliard d’euros supplémentaires pour accélérer le développement de cette plateforme technologique en Europe.

Au-delà de la transaction elle-même, cette opération révèle une transformation profonde de l’économie numérique : l’IA devient progressivement une industrie d’infrastructures.

La puissance de calcul, nouvelle ressource stratégique

Pendant longtemps, l’économie numérique reposait principalement sur les logiciels et les plateformes. Mais avec l’explosion de l’intelligence artificielle, la demande en puissance informatique a atteint un niveau inédit.

Former et exploiter des modèles d’IA nécessite des milliers de processeurs graphiques (GPU) capables de traiter d’immenses volumes de données. Ces infrastructures requièrent des data centers spécialisés, une alimentation énergétique massive et des investissements financiers considérables.

Dans ce contexte, les entreprises capables de fournir de la puissance de calcul deviennent des acteurs clés de la nouvelle économie technologique.

Polarise s’est justement positionnée sur ce segment en développant des services de GPU-as-a-Service et AI-as-a-Service, permettant aux entreprises d’accéder à des ressources informatiques avancées via le cloud. L’entreprise est également partenaire de Nvidia, dont les processeurs dominent aujourd’hui le marché mondial des infrastructures d’intelligence artificielle.

Un modèle inspiré des grandes infrastructures industrielles

L’opération menée par SWI illustre l’émergence d’un nouveau modèle économique : celui d’une industrie de la puissance de calcul comparable à d’autres secteurs d’infrastructure comme l’énergie, les télécommunications ou les transports.

Dans ce modèle, les acteurs ne se contentent plus de développer des logiciels. Ils investissent dans des actifs physiques lourds : data centers, réseaux électriques, terrains, installations de refroidissement et supercalculateurs.

Le groupe de Max-Hervé George a d’ailleurs déjà amorcé ce virage avec sa plateforme de data centers AiOnX, qui représente plusieurs gigawatts de capacité énergétique répartis sur différents projets européens.

L’intégration de Polarise vient compléter cette stratégie en ajoutant la couche logicielle et les services de calcul nécessaires pour exploiter ces infrastructures.

L’objectif est clair : contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la construction des centres de données jusqu’à la fourniture de puissance de calcul aux entreprises.

L’Europe veut combler son retard technologique

L’investissement dans Polarise intervient dans un contexte géopolitique particulier. Aujourd’hui, les infrastructures d’intelligence artificielle sont largement dominées par les États-Unis, notamment par les géants du cloud comme Amazon, Microsoft ou Google.

La Chine investit également massivement dans ses propres capacités technologiques afin de réduire sa dépendance aux acteurs étrangers.

Face à ces deux pôles de puissance, l’Europe tente de développer son propre écosystème d’infrastructures numériques. Plusieurs initiatives publiques et privées visent à renforcer les capacités de calcul du continent afin de soutenir la recherche, l’industrie et l’innovation.

Dans cette perspective, des projets comme les AI Factories, qui combinent data centers spécialisés et supercalculateurs, se multiplient en Europe. Polarise participe notamment à l’un de ces projets en Allemagne, développé avec Deutsche Telekom et Nvidia.

Ces infrastructures doivent permettre aux entreprises européennes d’accéder à des capacités de calcul de pointe sans dépendre exclusivement des plateformes américaines.

Un marché en pleine expansion

Les investissements dans l’infrastructure de l’intelligence artificielle connaissent actuellement une croissance spectaculaire. Selon plusieurs estimations du secteur, les dépenses mondiales dans les data centers et les infrastructures de calcul pourraient dépasser plusieurs centaines de milliards d’euros dans les prochaines années.

La raison est simple : la demande en puissance informatique explose.

Les entreprises utilisent désormais l’IA dans des domaines aussi variés que l’analyse financière, la recherche médicale, l’industrie, la cybersécurité ou encore l’automatisation des processus.

Chaque nouveau modèle d’intelligence artificielle nécessite davantage de puissance de calcul que le précédent, ce qui pousse les investisseurs à financer des infrastructures toujours plus importantes.

Une stratégie d’investissement à long terme

Pour Max-Hervé George, la prise de contrôle de Polarise s’inscrit dans une vision d’investissement de long terme.

En combinant infrastructures physiques, data centers et services de calcul cloud, le groupe SWI cherche à se positionner sur l’un des segments les plus stratégiques de l’économie numérique.

Ce type d’actifs présente également un avantage financier : les infrastructures numériques fonctionnent souvent sur des cycles d’investissement longs, avec des revenus relativement prévisibles liés à l’utilisation de la puissance de calcul.

Alors que l’intelligence artificielle continue de transformer de nombreux secteurs économiques, les infrastructures qui la rendent possible deviennent elles-mêmes un marché majeur.

Avec l’opération Polarise et l’engagement financier qui l’accompagne, SWI et Max-Hervé George se placent clairement au cœur de cette nouvelle industrie de la puissance de calcul.