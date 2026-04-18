Dites adieu à la carte bancaire : cette nouvelle façon de retirer vos espèces arrive partout en France et les banquiers n’y croyaient pas

En 2026, le paysage financier français évolue et modifie nos habitudes pour retirer des espèces. Même si l’argent liquide représente environ 19 % des dépenses du quotidien, le nombre de distributeurs automatiques (diminution des DAB) diminue progressivement, sous la supervision de la Banque de France. Pour compenser cet accès réduit aux DAB, les banques multiplient les solutions alternatives, surtout dans les zones rurales.

Pourquoi c’est devenu plus compliqué d’obtenir des espèces

Perdre sa carte, l’oublier ou ne pas pouvoir l’utiliser sont des situations courantes qui compliquent l’accès aux liquidités. Le réflexe reste souvent le guichet de l’agence bancaire : il faut se présenter muni d’une pièce d’identité et, idéalement, d’un chéquier, pour que l’agent vérifie l’opération avant de vous remettre les fonds. Pour des montants importants (à partir de 1 000 à 1 500 €), un préavis de 24 à 72 heures peut être demandé et certaines banques facturent des frais supplémentaires.

Retraits en agence : les méthodes classiques et leurs coûts

Selon Les Numériques, retirer de l’argent dans son agence de rattachement est généralement gratuit. En revanche, les conditions changent beaucoup d’une banque à l’autre :

À La Banque Postale, un retrait dans un bureau de poste autre que son agence coûte 6 €, avec un plafond fixé à 800 € sur sept jours glissants.

Chez Banque Populaire, le retrait est gratuit dans son agence, mais coûte au moins 11 € dans une autre agence du réseau.

Pour la Société Générale, les retraits sont gratuits jusqu’à 3 000 € dans toute agence équipée d’une caisse ; au-delà, 30 € par opération sont facturés.

Avec la fermeture progressive de guichets physiques, il devient de plus en plus nécessaire de contacter son conseiller avant de se déplacer, surtout si vous envisagez de retirer plus de 1 500 €.

Nouvelles options tech pour retirer de l’argent

Plusieurs banques offrent désormais des retraits sans carte via smartphone pour contourner l’usage de la carte :