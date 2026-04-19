Un Allemand achète un vieux coffre-fort pour 15€ : en forçant un compartiment secret, il trouve une barre d’or

En Bavière, une vente d’occasion a pris une tournure pour le moins étonnante. Un Allemand, à la recherche d’une bonne affaire, a payé 15 euros pour un coffre-fort qui, à première vue, semblait vide. Mais derrière le métal froid et robuste, il y avait autre chose.

Une surprise à l’intérieur

En ouvrant le coffre, l’acheteur a découvert un compartiment secret contenant un lingot d’or de 250 grammes, estimé à 32 000 euros, raconte Telegraaf. Une trouvaille qui ferait rêver plus d’un amateur de bonnes affaires.

Au lieu de garder le butin, l’acheteur a prévenu la police. Son geste d’honnêteté a été souligné. Les forces de l’ordre se sont rapidement saisies de l’affaire et ont contacté l’ancien propriétaire.

Le vendeur pris au dépourvu

Le vendeur, qui agissait pour le compte de son grand-père âgé de 90 ans, a expliqué que le coffre-fort avait été vendu en son nom. Le grand-père aurait vraisemblablement oublié l’existence de l’or, laissant ainsi une part précieuse de son patrimoine de côté. Aucune intention de fraude n’a été relevée, mais la question juridique s’est posée : à qui appartient le lingot lorsque la vente ne précise pas le contenu du coffre ?

Plutôt que d’en venir aux mains, les deux parties ont choisi de trouver un accord à l’amiable. Un arrangement a été rapidement conclu, basé sur le respect et la décence. Comme l’a déclaré un porte-parole de la police, « Il n’y a absolument aucun conflit ». Le lingot a été rendu et le découvreur a reçu une compensation, dont la nature exacte n’a pas été divulguée.