Vers un nouveau plan social pour Nokia France

Le groupe chinois Huawei a produit un effort colossal pour se hisser à la première place du classement des équipementiers pour la 4G et la 5G dans le monde : l'entreprise soutenue par Pékin affiche une part de marché de 30%, alors que Nokia a dévissé (entre 25 et 27%). Nokia s'est aussi fait distancer par le rival européen Ericsson. Sur le déploiement des réseaux 5G, Nokia rencontre également des difficultés avec 18,8% du marché, contre 26,6% pour Ericsson et 33% pour Huawei.



Ce déclassement intervient alors que Huawei subit des restrictions, voire des interdictions de déploiements dans plusieurs pays. Nokia est dans une position telle que l'entreprise pourrait devenir une proie pour d'autres groupes… Et même pour les États-Unis : pour contrer Huawei, l'administration Trump a évoqué la possibilité d'acquérir le champion européen des équipements télécom.