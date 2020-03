Vers un prolongement du confinement en France

La question reste de savoir comment le gouvernement réussira à faire entendre cette nécessité aux Français, bien qu’ils soient majoritairement favorables à la mesure au vu de la situation. Il se pourrait que l’État décide de renforcer les sanctions en cas de non-respect des mesures.



Actuellement, en cas de sortie non justifiée, les autorités peuvent donner une amende administrative de 135 euros, un montant relativement bas. Mais le 19 mars 2020, plusieurs personnes en France ont été arrêtées avec l’accusation de « mise en danger de la vie d’autrui » : la peine qu’elles encourent est de 30.000 euros d’amende et un an de prison.