Bison Futé prévient : samedi 8 août 2026 sera rouge sur les routes

Depuis 1976, Bison Futé accompagne les automobilistes français dans leurs déplacements estivaux. Ce week-end du 7 au 10 août 2026, le service public classe le samedi 8 août en rouge au niveau national, dans les deux sens de circulation. Pour comprendre cette alerte et optimiser son trajet, il faut d’abord saisir le fonctionnement de ce système devenu référence en matière de prévisions routières.

50 ans d’expertise : l’histoire et la crédibilité de Bison Futé

Créé il y a un demi-siècle, Bison Futé s’est imposé comme la référence pour l’information routière en France. Selon les ministères de tutelle, « depuis 1976, Bison Futé est le service public de référence pour une information routière fiable et en temps réel, accompagnant les usagers avec des données vérifiées et actualisées en continu ». Cinquante années d’existence ont permis d’affiner les méthodes de prévision, d’intégrer les évolutions du réseau autoroutier et d’adapter les recommandations aux nouveaux comportements de mobilité. La fiabilité du service repose sur cette accumulation d’expérience et sur la capacité à croiser données historiques et observations en temps réel.

Les codes couleur décryptés : vert, orange, rouge… que signifient-ils ?

Le système Bison Futé utilise quatre niveaux de classification, matérialisés par des couleurs. Le vert indique une circulation fluide, sans difficulté particulière attendue. L’orange signale des perturbations localisées, avec des ralentissements possibles sur certains axes. Le rouge annonce une circulation difficile au niveau national, avec des bouchons importants et des temps de trajet allongés. Enfin, le noir (rarement utilisé) correspond à une situation exceptionnelle de saturation totale du réseau. Pour le week-end du 7 au 10 août, le samedi 8 août est classé rouge dans les deux sens, départs comme retours, révélant une journée particulièrement critique.

Samedi 8 août 2026 : pourquoi la journée la plus critique du week-end ?

Le sixième week-end des vacances d’été concentre plusieurs facteurs aggravants. Les départs de juillettistes tardifs croisent les retours des premiers aoûtiens, créant un effet de saturation maximal. Les zones touristiques (côtes atlantique et méditerranéenne, Auvergne-Rhône-Alpes) exercent une attraction simultanée dans les deux sens. Résultat : les grands axes autoroutiers subissent une pression inédite, avec des ralentissements prévus dès 8 heures du matin et jusqu’à 19 heures sur certains tronçons.

Le phénomène du chassé-croisé : départs et retours simultanés

Le terme « chassé-croisé » désigne la superposition des flux de vacanciers quittant leur domicile et de ceux regagnant leur résidence principale. Ce phénomène atteint son paroxysme lors des week-ends de transition entre juillet et août. Selon les prévisions officielles, « cette période du vendredi 7 au lundi 10 août correspond à l’un des week-ends les plus chargés de l’été, avec des départs aussi importants que les retours, rendant la circulation particulièrement difficile, surtout le samedi 8 août ». Les statistiques historiques montrent que ces journées enregistrent jusqu’à 30 % de trafic supplémentaire par rapport à un samedi estival classique.

Classification rouge au niveau national : ce que cela signifie concrètement

Une classification rouge implique des perturbations majeures sur l’ensemble du territoire. En Île-de-France, les autoroutes A6 et A10 connaîtront une circulation dense dès le début de matinée, avec un pic en fin de matinée pour les départs. Les retours génèreront des congestions du milieu d’après-midi au début de soirée. Les ministères alertent : « Les grands axes routiers et les zones touristiques seront particulièrement sollicités, entraînant des ralentissements, bouchons et risques accrus d’accidents. » Concrètement, un trajet Paris-Bordeaux, habituellement effectué en 5h30, peut atteindre 8 à 9 heures lors d’une journée rouge. Les précédents week-ends d’août ont déjà montré l’ampleur des difficultés.

Prévisions détaillées par région et par jour

L’analyse jour par jour révèle une montée progressive des difficultés, culminant le samedi, avant un retour progressif à la normale. Chaque journée présente des spécificités régionales qu’il convient d’anticiper pour optimiser son déplacement.

Vendredi 7 août : les premiers signaux d’alerte

Le vendredi 7 août est classé vert au niveau national, mais des zones orange apparaissent dans le Nord, le Grand-Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes pour le sens des départs. Les premiers départs s’amorceront dès la fin d’après-midi, avec des ralentissements possibles sur l’A10 en direction de Bordeaux et sur l’A7 vers Lyon. Pour les retours, l’Arc méditerranéen et Auvergne-Rhône-Alpes passent en orange, signe que les vacanciers de la première quinzaine d’août commencent à regagner leur domicile. Les horaires les plus fluides se situent avant 14 heures et après 20 heures.

Dimanche 9 et lundi 10 août : le retour à la normale

Le dimanche 9 août retrouve une classification verte au niveau national, avec persistance de zones orange dans le Sud-Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes pour les départs, ainsi que sur l’Arc méditerranéen pour les retours. Le lundi 10 août maintient cette tendance à l’amélioration, bien que le Nord et le Grand-Ouest restent en orange pour les départs, et l’Arc méditerranéen pour les retours. Comme observé lors des précédents pics de trafic, la décrue s’opère progressivement à partir du dimanche après-midi.