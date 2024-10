Vers une sortie de la Bourse pour Ubisoft ?

Vendredi dernier, l'action Ubisoft a clôturé avec une hausse impressionnante de 33 % à la Bourse de Paris, portée par des rumeurs de rachat. Selon des informations rapportées par l’agence Bloomberg, Tencent et la famille Guillemot, qui détiennent à eux deux environ 25 % du capital de l'entreprise, envisagent de sortir Ubisoft de la Bourse. Cette opération, si elle se confirme, pourrait signifier une réorientation stratégique majeure pour l'éditeur, malmené ces derniers mois par des résultats financiers décevants et des retards dans ses sorties de jeux.



Les spéculations concernant un éventuel rachat surviennent après une année difficile pour Ubisoft. Avant cette remontée en flèche, l'action du groupe avait chuté de 50 % en l’espace de douze mois, conséquence de lancements de jeux en demi-teinte et d’ajournements répétés, notamment celui du dernier volet d'« Assassin's Creed », repoussé à février 2025. Parallèlement, les ventes de titres récents comme « Avatar: Frontiers of Pandora » et « Star Wars: Outlaws » ont été bien en deçà des attentes. Les analystes de la Deutsche Bank prévoient d’ailleurs une baisse de 16 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2024-2025.



Ubisoft, qui compte 21.000 salariés dans le monde, est critiqué pour ne pas avoir su ajuster son modèle économique face aux évolutions rapides du secteur. Yves Guillemot, directeur général et cofondateur, a reconnu récemment « la nécessité d'une plus grande efficacité » afin de satisfaire à la fois les actionnaires et les joueurs.