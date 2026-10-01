Abonnements : gare à ces hausse de prix chez Orange

Orange applique une série d’augmentations tarifaires entre septembre et novembre 2026, touchant forfaits mobiles (+2€/mois) et frais annexes (résiliation à 69€, pénalités jusqu’à 300€). L’article L.224-33 du Code de la consommation vous autorise à refuser les hausses mobiles ou à résilier gratuitement dans les quatre mois.

Orange : les étapes clés des augmentations tarifaires

Septembre 2026 : hausse des forfaits mobiles (+2€/mois)

Depuis septembre 2026, certains forfaits mobiles d’Orange subissent une augmentation de 2 euros par mois. Ainsi, la Série Spéciale 130 Go 5G passe à 200 Go avec un prix en hausse. Orange justifie cette modification par l’augmentation de l’enveloppe de données, un argument discutable puisque la consommation moyenne des Français est de 18 Go par mois selon l’Arcep. Cette augmentation s’applique automatiquement sans action de votre part. Vous payez donc pour des données probablement inutilisées.

16 novembre 2026 : révision des frais de résiliation et pénalités

À partir du 16 novembre 2026, Orange revoit à la hausse ses frais. Les frais de résiliation passent de 50-60 euros à 69 euros, soit une augmentation de 19 euros. Un frais de 10 euros est désormais appliqué pour l’envoi de toute Livebox ou décodeur en dehors des cas de panne.

Les pénalités pour non-restitution de matériel augmentent significativement : 300 euros pour la Livebox 6+, 200 euros pour les modèles antérieurs et 100 euros pour les autres équipements. Ces frais ne sont pas négociables, contrairement aux forfaits mobiles.

L’article L.224-33 : votre protection légale en quatre points

Point 1 : Notification obligatoire un mois avant

L’article L.224-33 impose une notification préalable d’au moins un mois par les fournisseurs d’accès internet. Orange respecte cette obligation, mais l’information peut être noyée dans les courriers promotionnels. Vérifiez bien vos emails et courriers pour identifier la date limite de refus.

Point 2 : Possibilité de refuser les augmentations mobiles

Les hausses de forfait mobile ne sont pas imposées. Vous pouvez conserver votre tarif actuel en refusant explicitement l’augmentation. Orange ne peut pas vous facturer les 2 euros supplémentaires si vous manifestez votre opposition avant la date limite indiquée.

Point 3 : Résiliation sans frais dans les quatre mois

L’article L.224-33 vous permet de résilier sans frais pendant quatre mois après la notification. Si l’augmentation ne vous convient pas, vous pouvez quitter Orange sans payer les 69 euros de frais de résiliation, ni aucune pénalité, à condition de respecter ce délai.

Point 4 : Limites de la protection pour certains frais

Certaines augmentations échappent à la protection légale. Les frais de résiliation à 69 euros et les pénalités de restitution jusqu’à 300 euros ne peuvent être refusés. Pour éviter ces hausses, anticipez votre résiliation avant le 16 novembre 2026.

Frais non-négociables : ce que vous devez accepter

Frais de résiliation : 69 euros

Les frais de résiliation s’élèvent à 69 euros dès le 16 novembre 2026, indépendamment de votre ancienneté ou offre. La seule exception concerne la résiliation dans les quatre mois suivant une notification d’augmentation de forfait mobile.

Envoi de Livebox/décodeur : 10 euros

Un frais de 10 euros s’applique désormais pour l’expédition d’une Livebox ou d’un décodeur, sauf en cas de panne. Ce service, auparavant gratuit, est désormais payant. Assurez-vous que votre demande est justifiée par un dysfonctionnement pour éviter ces frais.

Pénalités de non-restitution : jusqu’à 300 euros

La non-restitution du matériel coûte jusqu’à 300 euros pour une Livebox 6+, 200 euros pour les modèles antérieurs et 100 euros pour les accessoires. Ces montants peuvent tripler certaines anciennes pénalités. Lors de la résiliation, retournez immédiatement l’équipement pour éviter ces frais.