J’ai rempli un bocal de pièces pendant 10 ans et l’ai apporté à ma banque : au guichet, on m’a expliqué pourquoi j’aurais dû appeler avant

Verser de la monnaie sur son propre compte n’est pas un paiement. Cette distinction change tout : la limite de cinquante pièces, souvent invoquée à tort, ne concerne que les règlements chez un commerçant. Selon Les clés de la banque, le site d’information de la Fédération bancaire française (FBF), il n’existe aucun montant maximum pour un dépôt d’espèces au guichet.

Sur le papier, rien n’empêche donc un client de se présenter avec plusieurs kilos de pièces accumulées. Dans les faits, la réalité du comptoir est tout autre. Un récit revient régulièrement sur les forums bancaires : celui d’un client qui se présente avec un bocal ou un sac de monnaie amassée pendant des années et se voit éconduit, poliment mais fermement.

Aucune source de premier rang ne permet d’en établir l’existence précise, ni le nom du client, ni celui de l’agence : il ne s’agit pas d’un fait avéré, mais d’une mésaventure qui circule et que plusieurs Français disent avoir vécue, notamment lors du vidage d’une tirelire familiale ou des opérations Pièces jaunes.

Une question de présentation, pas de droit

Le refus ne porte jamais sur le principe du dépôt, mais sur sa forme. Aucune loi n’oblige une banque à accepter des pièces en vrac, non triées et non comptées : il s’agit d’une prestation commerciale, dont chaque établissement fixe librement les conditions. La FBF le confirme et recommande de se renseigner directement auprès de son agence.

Concrètement, un dépôt au guichet suppose généralement un bordereau détaillant la somme par billets et par pièces, le nom du déposant, le numéro de compte et la date. Ce document impose donc de trier et compter avant de se déplacer.

Une enseigne interrogée décrit un circuit simple : demander en agence une enveloppe de dépôt et un bordereau de remise, puis rouler les pièces par valeur (2 euros, 1 euro, 50 centimes) pour que le guichetier puisse vérifier le contenu en quelques secondes.

Une autre grande banque a précisé ne pas fournir de rouleaux à ses clients particuliers : il faudrait de toute façon les « casser » pour compter les pièces une à une, ce qui rendrait la fourniture inutile.

Des automates existent dans certaines agences, mais leurs capacités varient d’un site à l’autre. Le réseau Cash Services, qui mutualise des distributeurs de plusieurs banques, propose trois modalités selon l’équipement :

le dépôt de pièces en vrac, où la machine compte et trie elle-même, rejetant les pièces non valides ; le dépôt sous pochette avec digicode ; et le dépôt sous pochette avec insertion de carte bancaire.

Seule la première option dispense de trier soi-même, et elle n’est ni universelle ni garantie disponible partout. Les pochettes et bordereaux nécessaires se récupèrent auprès de sa banque, pas sur place au dernier moment.

Ce service reste en général réservé aux clients titulaires d’un compte dans l’établissement concerné : se présenter ailleurs expose presque systématiquement à un refus, quelle que soit la préparation du dépôt.

Pour les sommes importantes, des règles de lutte contre le blanchiment s’ajoutent. Le groupe Crédit Mutuel, cité par le Journal des Seniors, indique demander un justificatif d’origine des fonds au-delà de 8 000 euros déposés d’un coup ou de 10 000 euros cumulés sur un mois. Au-delà de ce dernier seuil, cumulé sur un mois civil, la banque transmet systématiquement des informations à Tracfin, une procédure automatique et non une accusation.

La recommandation la plus simple reste d’appeler son agence avant de s’y déplacer, pour savoir si elle accepte les dépôts de pièces, sous quelle forme, et si des frais s’appliquent. De nombreuses agences fonctionnent désormais sans espèces et n’ont plus de réserve de liquide sur place. Quelques soirées de tri par valeur suffisent en général à transformer un tas de monnaie oubliée en un dépôt accepté sans discussion.