Amazon lance le recrutement de 9 500 agents logistiques saisonniers

À la recherche d’un emploi sans nécessité de diplôme et avec un salaire attractif ? Amazon propose 9 500 postes de saisonniers d’octobre à décembre 2026. Au-delà de ces contrats temporaires, l’entreprise offre également des opportunités d’emploi stable : l’année dernière, 1 700 saisonniers ont été embauchés en CDI.

Qui peut postuler aux 9 500 postes Amazon ?

Amazon supprime la barrière des diplômes pour ses postes logistiques. Patrick Labarre, président d’Amazon France Logistique, souligne : « Il n’y a pas besoin de diplôme. Les salaires d’entrée sont à plus de 2 000 euros brut par mois, soit 13,05 euros de l’heure. » L’entreprise privilégie la motivation et l’esprit d’équipe. Les critères incluent la disponibilité durant la période de forte activité (octobre à décembre) et l’aptitude physique nécessaire aux tâches de manutention. L’expérience en logistique n’est pas indispensable, Amazon assurant la formation dès le premier jour.

Les 9 500 postes couvrent toute la chaîne logistique. Vous pouvez travailler à la réception des marchandises, au tri, à la manutention, à la mise en stock, à la préparation des commandes, à l’emballage et à l’expédition. Chaque poste bénéficie d’une formation adaptée, dispensée par des tuteurs expérimentés.

Les chiffres clés : salaires et durée du contrat

Le salaire d’entrée est de 2 000 euros brut par mois, soit 13,05 euros de l’heure, équivalant à environ 1 560 euros net mensuels pour un temps plein. En comparaison, le SMIC horaire est de 12,31 euros pour 1867 euros brut mensuels en 2026. Amazon offre ainsi une rémunération supérieure au minimum légal. Après 24 mois en CDI, le salaire passe à 2 500 euros brut, avec un treizième mois et une prime annuelle.

Amazon propose des contrats saisonniers en CDD ou en intérim. Le CDD, d’une durée de trois à quatre mois, inclut une prime de précarité de 10 %. L’intérim, géré par une agence de travail temporaire, offre une rémunération horaire identique avec une indemnité de fin de mission. Le CDD facilite l’intégration directe chez Amazon, tandis que l’intérim offre plus de flexibilité pour enchaîner les missions. Dans les deux cas, les perspectives de conversion en CDI sont similaires.

La vraie opportunité : passer du saisonnier au CDI

En 2025, 1 700 saisonniers ont obtenu un CDI chez Amazon, soit environ 18 % des saisonniers de l’année précédente. Patrick Labarre précise : « Nos recrutements saisonniers sont bien plus qu’un renfort temporaire : ce sont de véritables portes d’entrée. » L’évaluation continue pendant la période saisonnière permet de repérer les collaborateurs performants et motivés. À la fin du contrat, un CDI est proposé sans entretien supplémentaire. Amazon prévoit 8 000 CDI sur 18 mois, amplifiant ces opportunités.

Amazon investit 50 millions d’euros d’ici 2030 dans la formation de ses équipes. Dès l’embauche, un parcours d’intégration de trois jours est proposé, suivi par un accompagnement de tuteurs. L’École Amazon, en partenariat avec l’AFPA, offre des modules certifiants pour évoluer vers des postes de responsabilité sans quitter l’entreprise.

Où postuler : les 40 sites en France

Les postes sont répartis sur 40 sites en France. Les Hauts-de-France proposent 2 700 emplois, notamment à Douai et Amiens. L’Île-de-France offre 2 600 postes, principalement à Brétigny-sur-Orge, Sevrey et sur de nouveaux sites. La région Auvergne-Rhône-Alpes propose 1 600 opportunités avec quatre nouveaux centres. Le Centre-Val-de-Loire compte 1 200 postes, essentiellement à Orléans et Saran. Les autres régions totalisent 1 400 emplois. Pour postuler, visitez le site carrières d’Amazon (amazon.jobs) et filtrez par « saisonnier » et région. Les candidatures sont acceptées jusqu’en décembre.