Accès aux espèces : le nombre de DAB a encore baissé de 3,5% en 2024

La Banque de France vient de publier son rapport annuel sur l’accès du public aux espèces. Et le constat est sans appel : la France comptait 42.578 distributeurs automatiques de billets (DAB) fin 2024, contre 44.123 un an plus tôt. Ce recul de 3,5% s’inscrit dans une tendance entamée depuis plus de cinq ans.

Lente érosion des distributeurs : un effritement désormais structurel

L’hémorragie ne ralentit pas. Depuis 2018, la France a perdu plus de 11.000 distributeurs, selon les chiffres de la Banque de France. Cette institution, pourtant garante de l’accès aux espèces, se veut rassurante. « Cette actualisation confirme le maintien à un excellent niveau de l’accessibilité aux billets en France métropolitaine avec un maillage du territoire qui se maintient d’une année sur l’autre », peut-on lire dans son rapport du 24 juillet 2025.

Mais les chiffres cachent une réalité plus nuancée. La baisse de 3,5 % en 2024, après un recul de 4,6% en 2023, s’accompagne d’une réduction de la présence physique des banques sur le terrain. Résultat : si les grandes villes voient parfois plusieurs distributeurs fusionnés en un seul, les petites communes perdent souvent le seul appareil dont elles disposaient.

Les distributeurs sont désormais répartis sur environ 29.500 sites dans 6.500 communes. Or, selon une réponse parlementaire publiée le 27 janvier 2025, 56% des communes françaises sont aujourd’hui totalement dépourvues de DAB. L’équité territoriale est-elle toujours assurée quand le critère géographique devient la norme ?

Écarts ville-campagne : quand la fracture se creuse

La Banque de France se félicite que 98,8% de la population se trouve à moins de 15 minutes en voiture d’un distributeur. Mais que vaut ce chiffre pour une personne âgée vivant seule dans une commune isolée, sans permis de conduire, sans transport collectif ?

Dans une réponse écrite à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie a rappelé que l’installation d’un DAB indépendant représente environ 60.000 euros d’investissement initial, auxquels s’ajoutent 800 à 1.200 euros de loyers mensuels. Autant dire une charge impossible à assumer pour la plupart des mairies rurales.

Et pourtant, ce sont bien ces territoires périphériques qui subissent le plus fortement la baisse du nombre de DAB. Tandis que les grandes banques cherchent à mutualiser leurs réseaux de distributeurs, en regroupant les automates de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel-CIC sur des points communs, ce sont jusqu’à 7.500 machines qui pourraient disparaître d’ici fin 2025.

Retrait chez les commerçants : une alternative vraiment accessible ?

Pour compenser la raréfaction des DAB, une nouvelle formule monte en puissance : les points privatifs. Supérettes, boulangeries, bureaux de tabac, la Poste… En 2024, 28.479 commerces proposaient un retrait d’espèces à leurs clients, soit une hausse de 3,9% en un an.

Mais ces services ne sont pas équivalents à un DAB. Comme le souligne le groupement Cartes Bancaires, « les montants délivrables par jour seront plafonnés », entre 20 et 100 euros, et « le commerçant ne pourra délivrer des espèces que dans la limite de son fond de caisse ». Autre limite : le service n’est disponible qu’aux horaires d’ouverture, et souvent uniquement aux clients d’une seule banque.

Cette logique de retrait délégué, encore en phase de test chez La Banque Postale et Crédit Agricole sous la marque « Relais CA », pourrait bien créer une banque à deux vitesses : les clients urbains d’une grande banque digitale d’un côté, les ruraux dépendants du fond de caisse de leur buraliste de l’autre.

Les nouveaux acteurs du cash : une privatisation rampante ?

Face au recul des grands groupes bancaires, d’autres opérateurs s’installent sur le marché du cash. Loomis, Brink’s et Euronet, jusque-là absents, exploitent désormais 961 distributeurs sur le territoire. Ces entreprises, spécialisées dans la sécurité des valeurs, s’insèrent dans un écosystème en recomposition. Mais à quelles conditions ? Et avec quels objectifs ?

Dans les faits, la logique d’optimisation industrielle prime. Là où une implantation est rentable, le distributeur subsiste. Ailleurs, il est remplacé par une solution de fortune, ou disparaît.