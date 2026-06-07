Adieu les distributeurs de billets : leur remplaçant est déjà installé près de chez vous et personne n’en parle

La révolution des guichets automatiques est en marche en France. D’ici fin 2026, 7 000 automates Cash Services viendront remplacer les distributeurs traditionnels dans l’Hexagone. Cette initiative, lancée par la Société des Services Fiduciaires, vise à moderniser et mutualiser les services bancaires de retrait et de dépôt avec de nouveaux automates, marquant une transformation bancaire. Cette transformation pourrait bien changer notre quotidien bancaire et pose plusieurs enjeux, tant logistiques qu’économiques.

Qui est derrière et pourquoi

Le projet de remplacement des distributeurs de billets est soutenu par quatre grandes banques françaises : BNP Paribas, Crédit Mutuel, Société Générale, et CIC. En mutualisant leurs guichets, ces établissements cherchent à optimiser les coûts et à s’adapter à la baisse de l’usage des espèces.

Cette évolution paraît nécessaire sur le plan économique, comme le souligne Eric Petitgand, directeur général de Crédit mutuel Alliance fédérale : « Les retraits des Français ne font que baisser année après année », reflétant une baisse des paiements en espèces.

Les automates Cash Services ont un design noir avec leur logo, et le déploiement a débuté en septembre 2024, en priorité dans les agences bancaires avant d’être étendu à d’autres sites. En juin 2025, 1 000 sites étaient déjà équipés, 3 000 sites à la fin de la même année, pour atteindre la totalité des 7 000 automates à la fin 2026.

Ce que proposent les nouveaux automates

Ces automates noirs offriront de nombreux services sans frais supplémentaires pour les clients des banques partenaires, même si le client utilise un appareil affichant le logo d’une autre banque. Outre le retrait d’espèces, il sera possible de déposer du liquide et des chèques, consulter ses soldes ou imprimer un RIB.

L’interface restera familière : l’automate reconnaîtra la carte insérée et affichera l’interface habituelle de la banque d’origine. Le projet promet « moins de machines, mais plus de services par machine », une offre commerciale destinée à compenser la baisse du nombre total d’appareils.

Les défis selon les régions

La France comptait environ 10 000 distributeurs de billets avant cette optimisation, mais ce parc doit être réduit de 30 %, soit environ 3 000 distributeurs classiques retirés, comme le rapporte Le Monde. Cette diminution risque de poser des difficultés particulières dans les zones rurales, déjà connues pour avoir un accès limité aux espèces.

Contrairement aux zones urbaines où l’offre est abondante, ces territoires risquent de rencontrer de nouveaux obstacles pour garantir un accès équitable au liquide. Le projet est placé sous la surveillance du gouvernement, qui suit la reconfiguration du réseau pour s’assurer que l’objectif d’accessibilité soit respecté.

Les banques, en coopération avec les autorités, devront veiller à ce que cette transition ne laisse pas de côté les territoires les plus isolés.