Agirc-Arrco : Nouveaux ajustements pour votre retraite

À partir de mars 2025, les retraités du régime Agirc-Arrco vont constater une augmentation de leurs pensions. Cette hausse, destinée à compenser la montée des prix, concerne environ 13 millions de retraités du secteur privé. Déjà, depuis le 1er novembre 2024, les retraites complémentaires avaient bénéficié d’un rehaussement de 1,6 %, touchant au total 14 millions de retraités. Ce dispositif est particulièrement important pour les bénéficiaires.

Détails sur la revalorisation et ajustements des prélèvements

La hausse des pensions Agirc-Arrco est déterminée d’après l’évolution des prix et selon des règles de gestion bien précises du régime. Cependant, le montant net réceptionné par les retraités peut varier selon plusieurs paramètres, comme les modifications du taux de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) ou des prélèvements sociaux. Ces prélèvements, mis à jour depuis le début de l’année, sont rétroactivement appliqués en mars, ce qui permet de compenser les mois précédents.

Par ailleurs, les seuils de revenus ont été relevés de 4,8 % pour l’année en cours. Les retraités ayant vu leurs revenus progresser en 2023 pourraient donc être touchés par ces ajustements. Le taux de CSG appliqué sera fonction des revenus déclarés l’année précédente. Si le revenu fiscal de référence (RFR) augmente, cela pourrait impliquer une hausse du taux de CSG et par conséquent une diminution du montant net perçu par certains retraités.

Ce que cela change pour les pensions et les prélèvements

Le système Agirc-Arrco repose sur un procédé où les cotisations sociales se transforment en points accumulés durant toute la carrière. Des périodes comme le chômage peuvent être considérées comme des cotisations selon certaines conditions.

Les pensions sont soumises à plusieurs prélèvements sociaux obligatoires : la CSG (dont le taux varie en fonction du RFR), la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) fixée à 0,5 %, et la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) appliquée au taux normal de CSG. Quatre taux sont retenus : zéro, réduit (3,8 %), médian (6,6 %) et normal (8,3 %).

Infos pratiques et dates à retenir

Pour en savoir plus sur leur situation personnelle ou sur leurs prélèvements, les retraités peuvent consulter le site officiel d’Agirc-Arrco. Il n’est pas nécessaire de faire des démarches particulières puisque tous les ajustements se font automatiquement sur le relevé de pension.

Quant aux dates de versement des retraites complémentaires pour 2025, elles restent inchangées et se feront entre le 1er et le 3 de chaque mois. Un changement notable aura lieu début mars pour certains retraités, suite à la régularisation du taux de CSG effectuée le 3 mars. Si le taux augmente en 2025, un prélèvement supplémentaire sera réalisé pour couvrir également janvier et février, tandis qu’en cas de baisse, le retraité verra un remboursement directement crédité sur son compte bancaire.

L’administration fiscale, qui informe Agirc-Arrco sur toute modification ou stabilité dans la situation financière des bénéficiaires au 1er janvier 2025, joue un rôle déterminant dans la mise à jour annuelle de ces chiffres.

Cette revalorisation marque une étape importante dans l’ajustement des montants versés aux réalités économiques actuelles. Elle garantit ainsi aux retraités du secteur privé une sécurité financière en s’adaptant aux fluctuations tarifaires.