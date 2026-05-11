Beaucoup de couples ne le réalisent pas, mais cocher cette case sur la déclaration 2026 peut leur faire économiser plusieurs centaines d’euros d’impôts

À l’approche des impôts de 2026, une possibilité légale mais souvent méconnue peut permettre à des couples mariés ou pacsés de réaliser de sérieuses économies. L’imposition séparée, peu mise en avant par l’administration, peut alléger la note fiscale des retraités sans toucher ni aux pensions ni au patrimoine. Le magazine Pleine Vie rappelle que cette option peut devenir un levier discret mais efficace pour qui prend le temps d’étudier sa situation familiale.

Comment fonctionne le système aujourd’hui

Par défaut, les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune. Concrètement, l’administration additionne toutes les pensions de retraite, les salaires éventuels et les revenus fonciers, applique un abattement fiscal de 10 % sur les retraites, puis soumet le total au barème progressif. Ce mode de calcul est souvent adapté, mais il devient pénalisant quand les retraites sont très inégales ou quand un seul des conjoints perçoit la majeure partie des revenus.

Le code fiscal prévoit néanmoins plusieurs situations où l’imposition séparée est possible : l’année du mariage ou de la conclusion du Pacs, lorsqu’il y a séparation de fait, séparation de corps, abandon du domicile conjugal, ou quand la justice autorise des résidences distinctes. Dans ces cas, l’administration considère qu’il existe deux foyers fiscaux distincts, chacun ayant ses propres revenus et ses parts fiscales.

Ce que l’imposition séparée change concrètement

L’imposition séparée permet d’appliquer des abattements pour chaque conjoint, ce qui peut diminuer le taux moyen d’imposition et déclencher des décotes favorables. Par exemple, l’abattement de 10 % sur les pensions est calculé séparément pour chaque époux, de même que les abattements liés à l’âge après 65 ans. Répartir les parts fiscales et les revenus sur deux foyers peut donc réduire la charge fiscale globale.

Cette méthode ne modifie pas les ressources des retraités : elle optimise seulement la façon dont leurs revenus sont déclarés. Pourtant, beaucoup de seniors oublient ou ignorent cette option, et se retrouvent avec une imposition plus lourde qu’elle ne devrait l’être.

Vérifier si vous y avez droit et faire le bon choix

Pour profiter de l’imposition séparée, commencez par vérifier votre éligibilité. Les couples doivent notamment se demander si l’année 2025 a vu la célébration du mariage ou du Pacs, s’il existe une séparation de fait ou de corps, ou si une décision judiciaire a autorisé des résidences distinctes. Une fois l’éligibilité confirmée, rassemblez les documents relatifs aux pensions, loyers ou placements.

L’outil officiel sur impots.gouv.fr permet de simuler et de comparer une imposition commune et une imposition séparée, tout en tenant compte de l’exonération de taxe foncière. Ces simulations prennent en compte les revenus de 2025 pour calculer les impôts de 2026. Il faut aussi évaluer les effets indirects sur la contribution sociale, le revenu fiscal de référence (RFR) et certaines aides. En cas de doute ou de situation complexe, il est conseillé de consulter un conseiller fiscal ou de prendre rendez-vous dans un centre des finances publiques pour explorer des options comme la demi-part supplémentaire.