Impôts 2026 : des milliers de seniors passent à côté de ces 2 cases qui allègent la note

À l’approche de la saison des déclarations, les seniors gagneraient à regarder de près quelques cases souvent oubliées. Les cases 7WJ et 7WI du formulaire 2042-RICI peuvent permettre des économies non négligeables : un crédit d’impôt de 25 % sur certaines dépenses pour adapter le logement aux personnes âgées ou handicapées.

Pourquoi ces cases peuvent vous faire économiser

Le formulaire 2042-RICI regroupe les réductions et crédits d’impôt. Dans la partie « Dépenses d’équipement en faveur de l’aide aux personnes », les cases 7WJ et 7WI sont à cocher pour bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % sur les équipements et la main-d’œuvre destinés à adapter le domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.

Les dépenses éligibles doivent avoir été facturées et payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Le crédit ne s’applique plus aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2026. Un plafond s’applique : 5 000 € par personne célibataire, veuve ou divorcée, et 10 000 € pour les couples.

Des exemples concrets

Si une personne seule a dépensé 4 000 € en 2025 pour rendre son logement plus sûr, elle pourrait obtenir un crédit d’impôt de 1 000 € (4 000 × 25 % = 1 000 €), à condition de respecter le plafond établi entre 2021 et 2025. De la même manière, un couple ayant engagé 8 000 € de dépenses bénéficierait d’un crédit de 2 000 €.

Si le crédit dépasse l’impôt dû, l’administration fiscale rembourse l’excédent.

Qui peut en bénéficier et comment

Le dispositif vise principalement les seniors, définis comme toute personne âgée de 60 ans ou plus, ainsi que les personnes en perte d’autonomie. Les critères de perte d’autonomie comprennent le classement GIR 1 à 4, les titulaires d’une pension d’invalidité d’au moins 40 %, et d’autres statuts d’invalidité comme la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Le logement doit être situé en France et constituer la résidence principale du bénéficiaire. Propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit peuvent en bénéficier. Les dépenses doivent être facturées et payées par le foyer fiscal qui demande le crédit : conservez factures détaillées et justificatifs de perte d’autonomie.

Les équipements éligibles incluent, entre autres :

les barres d’appui,

les revêtements de sol antidérapants,

les volets roulants électriques et

les sièges de douche adaptés.

L’installation doit être réalisée par une entreprise professionnelle.

Préparer votre déclaration

Pour déclarer ces dépenses en 2026, utilisez le formulaire 2042-RICI et indiquez le total des dépenses TTC payées en 2025, après déduction des éventuelles aides. Gardez soigneusement vos justificatifs : l’administration fiscale procède à des contrôles.

Les ménages à revenus intermédiaires sont les principaux bénéficiaires de ce crédit. Les ménages plus modestes peuvent se tourner vers l’aide MaPrimeAdapt’. Malgré tout, ces cases sont souvent oubliées : un article de Maison & Travaux appelle d’ailleurs à ne pas oublier de les cocher.