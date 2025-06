Alerte canicule : 16 départements fortement touché dès aujourd’hui

La France se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs avec pics de chaleur dès ce vendredi midi. L’alerte concerne surtout l’ouest du pays et la canicule devrait culminer samedi, pour laisser place à des températures un peu plus clémentes dès dimanche. Avec l’arrivée anticipée des chaleurs d’été, les météorologues invitent la population à faire attention.

Des températures très élevées

Les prévisions montrent des pointes allant jusqu’à 38°C dans certaines zones. Dès vendredi matin, les températures minimales vont se situer entre 17 et 20°C dans des départements tels que la Manche, le Rhône et l’Isère. Pour les autres départements sous vigilance orange, on prévoit des valeurs entre 19 et 21°C. En journée, les maximales grimperont entre 33 et 36°C et pourront même atteindre 37 à 38°C par endroits.

La canicule s’invite particulièrement dans la Manche, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente, la Haute-Vienne, ainsi que dans le Rhône et l’Isère. Ce phénomène est provoqué par des conditions anticycloniques sur tout le pays et un blocage en oméga.

Un phénomène météo qui inquiète

D’après Météo France, cette vague de chaleur, même si elle arrive tôt, se révèle intense. Elle s’étend de la Bretagne jusqu’aux Charentes en passant par le Centre-Val-de-Loire dès ce vendredi. Le climatologue Matthieu Sorel rappelle que ces températures sont remarquables pour un mois de juin – bien qu’on ait déjà vu ça auparavant. La Chaîne Météo indique même que cette canicule pourrait s’inscrire parmi les plus fortes pour un mois de juin, aux côtés de celles de 2019 et 2022.

En Occitanie, le mercure ne va pas être en reste : on attend des températures matinales autour de 30°C à Montpellier, 31°C à Béziers, 31°C à Alès et 32°C à Nîmes. L’après-midi, on pourrait voir ces valeurs grimper jusqu’à 36°C à Nîmes.

Une montée progressive vers le pic

Samedi s’annonce comme le jour le plus chaud. Dans l’ouest et l’extrême sud, les températures minimales devraient être comprises entre 19 et 21°C, tandis que les maximales pourraient atteindre jusqu’à 39°C du Val de Loire jusqu’en Occitanie. Des villes comme Carcassonne et Castres verront probablement le thermomètre grimper jusqu’à 37°C, Béziers pourrait afficher 36°C et Montpellier avoisinera les 35°C.

D’autres régions en alerte, dont Bordeaux (37°C), Rennes (35°C) ou Nantes (34°C), devront également supporter cette chaleur intense. Même en soirée, pas question de se rafraîchir, puisque par exemple Orléans devrait afficher 30°C à 21h.

Une accalmie après un week-end caniculaire

D’après La Chaîne Météo, cette période de canicule devrait durer jusqu’à mardi, même si elle est relativement courte. Dimanche, la journée sera plus nuageuse et offrira un petit répit avant qu’on ne redescende à nouveau en température.