« On ne s’attendait à ça qu’en 2050 » : trois jours consécutifs à plus de 40 °C forcent les climatologues à revoir tous leurs modèles

La France connaît un épisode caniculaire que Météo France qualifie d’« exceptionnel ». Le dimanche 21 juin 2026, les températures ont atteint des niveaux historiques, notamment à Le Grand‑Pressigny (Indre‑et‑Loire), où le mercure a dépassé les 40 °C, un record que les prévisionnistes décrivent comme « du jamais vu ». De telles valeurs n’étaient attendues qu’à l’horizon 2050.

Un épisode météo sans précédent

Dimanche, Tours et Véretz ont enregistré 38 °C et Chinon 39 °C. À 18 h 30, les températures continuaient de grimper. Kévin Fillin, de l’association Météo Centre‑Val de Loire, suit la situation de près. « On avance vers l’inconnu », a‑t‑il déclaré à La Nouvelle République.

L’alerte canicule s’est intensifiée dès le lundi 22 juin 2026 : 14 nouveaux départements sont passés en vigilance rouge, en plus des 35 déjà concernés. Le pic pourrait se maintenir jusqu’à mercredi, avec des pointes attendues jusqu’à 43 °C. Les températures extrêmes installent un « effet sèche‑cheveux », accentué par une humidité très faible et un vent d’est persistant. L’air devient très sec, ce qui favorise les départs de feu.

Source : capture écran Météo-France

Ce que ça entraîne pour l’environnement et l’agriculture

La végétation s’assèche fortement. Le risque d’incendie augmente, en particulier dans des régions comme le Languedoc, où les vignobles ont déjà subi des dégâts importants. « La végétation va littéralement brûler », avertit Kévin Fillin. La situation rappelle les incendies qui ont touché la région ces dernières années.

La durée marque aussi une rupture avec les épisodes passés. En juin 2019 et 2023, les fortes chaleurs n’avaient duré qu’une journée. Cette fois, le seuil des 40 °C devrait être dépassé pendant quatre jours d’affilée, une évolution qui correspond aux projections sur le changement climatique.

Un signal d’alerte pour le climat à venir

Pour Magali Reghezza‑Zitt, géographe et ancienne membre du Haut Conseil pour le climat, ces épisodes donnent un aperçu de ce qui attend le pays. « D’ici 25 ans, on va dépasser les 50 °C, y compris sur le Nord de la France », a‑t‑elle prévenu dans Radio France. Les prévisions de Météo France annoncent une dégradation durable des conditions météo : moins d’eau disponible, des saisons agricoles plus imprévisibles et davantage de catastrophes naturelles.