Immobilier : les canicules pourraient accélérer les déménagements

La canicule fait entrer un critère longtemps secondaire dans les décisions immobilières : la capacité d’un logement à rester habitable pendant les fortes chaleurs. Une étude de leboncoin révèle que 81% des Français interrogés ressentent un inconfort thermique chez eux et que 39% citent le coût comme un frein à un éventuel départ. Plus qu’un exode climatique, c’est une fracture entre logements adaptés et logements vulnérables qui pourrait se former.

Canicule : quand la fraîcheur commence à avoir un prix

Un appartement traversant, protégé du soleil et entouré de végétation ne vaut plus seulement pour son agrément. Dans un contexte de canicule plus fréquente, ces caractéristiques commencent à devenir des avantages économiques. À l’inverse, un dernier étage exposé plein sud, mal isolé et impossible à rafraîchir risque progressivement d’être perçu comme un bien plus contraignant.

Cette évolution apparaît dans l’étude « Canicule & Immobilier 2026 », réalisée le 18 juin 2026 par leboncoin auprès de 1.752 répondants. Selon cette enquête, 81% des personnes interrogées déclarent ressentir parfois ou souvent un inconfort important lors des fortes chaleurs. Plus d’un tiers (34%) intègrent déjà le climat à leurs réflexions résidentielles.

Le changement n’est donc pas seulement géographique. Il concerne aussi la manière d’évaluer un bien. L’étage, l’orientation, la ventilation, les volets, la présence d’arbres ou l’isolation de la toiture pourraient peser davantage dans une visite immobilière. Après la consommation de chauffage, le confort d’été devient une nouvelle composante de la qualité du logement.

Cette préoccupation devrait s’installer. La trajectoire officielle retenue par la France pour préparer son adaptation prévoit une hausse moyenne des températures de 2,7°C en 2050 et de 4°C en 2100, par rapport à l’époque préindustrielle. Météo-France estime qu’à la fin du siècle, le pays pourrait connaître dix fois plus de jours de vague de chaleur, avec des épisodes susceptibles de durer jusqu’à deux mois.

Dans ce contexte, la performance d’un logement ne se mesurera plus uniquement à sa capacité à conserver la chaleur en hiver. Il devra aussi empêcher la température intérieure de devenir insupportable en été.

Le véritable obstacle au départ est financier

L’étude ne décrit pas une population prête à faire immédiatement ses cartons. Seuls 7% des répondants envisagent sérieusement de déménager à cause des canicules. En revanche, 27% pourraient considérer cette solution si les épisodes de chaleur s’aggravaient. Au total, 34% des Français interrogés se disent donc susceptibles d’intégrer un déménagement à leur stratégie d’adaptation.

Mais entre souhaiter vivre ailleurs et pouvoir acheter ailleurs, l’écart est considérable.

La proximité de la famille constitue le premier obstacle cité, à 51%, devant la nécessité de conserver son emploi, à 45%, et l’attachement à sa région, à 43%. Les contraintes financières sont mentionnées par 39% des répondants. Leur poids aurait augmenté de sept points par rapport à l’étude précédente.

Nicolás García Benítez, directeur général du marché immobilier de leboncoin, résume cette contradiction : « L’enseignement le plus intéressant de l’étude 2026 n’est pas le désir de partir, c’est la difficulté à le faire. »

La question climatique rejoint ici celle du pouvoir d’achat immobilier. Les ménages disposant d’un patrimoine revendable, d’une activité professionnelle mobile ou d’une capacité d’emprunt suffisante pourront chercher un logement mieux protégé ou une région jugée moins chaude. Les autres risquent de rester dans un parc immobilier ancien, urbain et peu adapté aux températures extrêmes.

Le risque n’est donc pas seulement celui d’une hausse des prix dans certaines régions. Une décote pourrait également apparaître pour les logements particulièrement exposés à la surchauffe. Deux biens comparables sur le papier pourraient être évalués différemment selon leur comportement pendant une vague de chaleur.

Littoral atlantique et montagne attirent les regards

Les territoires considérés comme plus frais gagnent déjà en attractivité dans les intentions déclarées. Lorsqu’ils imaginent un lieu de vie plus supportable, 42% des répondants choisissent le littoral tempéré, 27% la montagne et 18% le nord de la France. La Bretagne, la Normandie et la façade atlantique figurent parmi les destinations les plus souvent citées.

À l’opposé, le désir de départ apparaît nettement plus fort dans les régions déjà confrontées aux températures élevées. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 18% des habitants interrogés envisagent sérieusement un déménagement. Ils ne sont que 1,3% en Bretagne. L’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre-Val de Loire atteignent chacune 8%.

Cette attirance pour les territoires réputés tempérés doit toutefois être nuancée. Aucune partie du pays ne restera à l’écart du réchauffement. Météo-France prévoit par exemple des étés plus chauds et plus secs en Auvergne-Rhône-Alpes, accompagnés d’une progression des journées et des nuits très chaudes. En Île-de-France, le nombre moyen de nuits dépassant 20°C pourrait passer de deux dans le climat passé à environ dix en 2050, puis 21 en 2100.

La notion de refuge climatique reste donc relative. Une région aujourd’hui moins exposée peut devenir plus chaude, tandis qu’une commune située près de l’océan peut subir d’autres risques, comme l’érosion, les inondations ou la sécheresse des sols.

« Les Français ne déménagent pas encore à cause du climat, mais ils commencent à choisir où vivre en fonction de lui. Le climat devient progressivement un critère immobilier au même titre que le budget ou l’emploi », observe Nicolás García Benítez.

La résidence secondaire, refuge réservé aux plus aisés

La résidence secondaire pourrait devenir l’un des symboles les plus visibles de cette inégalité climatique. Selon leboncoin, 7% des répondants envisagent sérieusement d’acheter un bien dans une région plus fraîche et 26% pourraient le faire si les canicules se multipliaient.

Pour un ménage disposant d’une épargne importante, acheter une maison en Bretagne, en Normandie ou en altitude peut constituer une forme d’assurance saisonnière. Le logement principal est conservé pour le travail et la vie quotidienne, tandis que le second devient un lieu de repli pendant les périodes les plus chaudes.

Cette solution reste inaccessible à une large partie de la population. Elle suppose non seulement de pouvoir financer un achat supplémentaire, mais aussi d’assumer les taxes, les frais d’entretien et les déplacements. Le climat risque alors d’accentuer une distinction déjà présente : certains propriétaires pourront sélectionner le territoire le plus confortable selon la saison, quand les ménages modestes devront adapter tant bien que mal leur résidence principale.

« De plus en plus de Français considèrent que les territoires les plus frais sont aussi des territoires plus difficiles d’accès financièrement. Cette perception progresse de 7 points par rapport à l’année dernière. La prise de conscience s’accélère », souligne le responsable immobilier de leboncoin.

Adapter l’immobilier existant devient prioritaire

La majorité des Français ne déménagera pas. L’essentiel de la réponse devra donc porter sur les logements existants, en particulier dans les copropriétés, les centres-villes et les quartiers fortement minéralisés.

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) recommande de traiter simultanément le bâtiment et son environnement : protections solaires, ventilation naturelle, ombrage, végétalisation, gestion de l’eau et choix de matériaux limitant l’accumulation de chaleur. Ces travaux peuvent être plus complexes que le remplacement d’une chaudière, car ils supposent parfois une intervention sur les façades, les toitures ou les parties communes.

La climatisation progresse rapidement. En 2025, 24% des foyers français disposaient d’au moins une pièce climatisée, selon l’ADEME. Elle ne peut cependant constituer l’unique réponse. Son utilisation augmente la consommation électrique et déplace une partie de la chaleur vers l’extérieur. L’agence recommande de ne pas la mettre en marche avant que le logement atteigne 26°C et de ne pas fixer une température inférieure à ce seuil. Passer d’une consigne de 23°C à 26°C divise par trois la consommation électrique de l’appareil.

La valeur immobilière pourrait ainsi dépendre de plus en plus de la capacité du bâtiment à rester frais sans recourir en permanence à la climatisation. Un logement bien conçu ou correctement rénové offrira à la fois davantage de confort et une facture énergétique plus contenue.