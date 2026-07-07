La chaleur revient début juillet, mais ce n’est pas elle qui va poser problème : les prévisionnistes préviennent d’un second phénomène inattendu

La France se prépare à une nouvelle vague de chaleur dans les prochains jours. Après une canicule historique en juin 2026, les prévisions météorologiques annoncent un retour des fortes températures dès début juillet. Le répit entre les deux épisodes aura été court, et la question qui se pose maintenant est simple : à quoi faut-il s’attendre ?

Un anticyclone installé sur l’ouest de l’Europe

Le mécanisme est classique. Un anticyclone s’est installé sur l’Europe occidentale et modifie la circulation des masses d’air. Il pousse un air très chaud depuis la péninsule ibérique jusqu’en France, ce qui forme ce que les météorologues appellent un « dôme de chaleur ».

Ce phénomène doit se faire sentir dès dimanche 5 juillet et durer jusqu’à la semaine suivante. Les températures extrêmes devraient nettement grimper, avec un risque de nouvelle canicule comparable à celle de fin juin.

La sécheresse continue de s’installer

La sécheresse touche déjà de nombreuses régions françaises. Sans perturbations ni pluie, la situation s’aggrave de jour en jour, selon L’Internaute.

Les régions du Nord-Ouest, notamment les Hauts-de-France, la Normandie et le littoral nord de la Bretagne, sont particulièrement touchées, tout comme les Alpes et les Pyrénées.

Peu de pluie, beaucoup de soleil : la sécheresse de surface, déjà sévère dans bien des secteurs, va continuer à s’aggraver.

Les sols, déjà asséchés par la canicule de juin, n’ont pas profité des orages violents du dernier week-end de juin : trop intenses, ils ont surtout ruisselé au lieu de pénétrer la terre, avec une infiltration limitée. Résultat, les sols manquent d’eau et la situation ne devrait pas s’améliorer à court terme.

Le risque d’incendie monte

La sécheresse combinée à la chaleur extrême fait grimper le risque d’incendies, surtout dans le Sud‑Est de la France. Le niveau de risque est déjà très élevé : plusieurs feux ont détruit plus de 1 000 hectares le mercredi 1er juillet.

Si l’anticyclone persiste et bloque toute perturbation, le risque d’incendie pourrait encore augmenter et menacer habitations et activités agricoles.

Prévisions et zones d’incertitude

Même si les tendances à dix jours ou plus ne sont fiables qu’à 50 %, le scénario dominant reste chaud et sec pour la France. La Chaîne Météo, source principale des prévisions, estime que les précipitations ont peu de chances de combler les besoins actuels.

Les rares orages attendus en fin de juillet devront être surveillés, mais ils ne devraient être ni nombreux ni très organisés.