Appels indésirables : se protéger coûte 24 euros par an chez Bouygues, 0 euro chez Orange

Depuis la fermeture de Bloctel le 11 août 2026, les Français subissent une recrudescence d’appels indésirables. Pour contrer cette nuisance quotidienne, les opérateurs télécom optent pour des solutions variées. Bouygues Telecom propose dès le 5 octobre son service Anti-Spam à 2 euros par mois, soit 24 euros annuels. En revanche, Orange et Free offrent des protections similaires sans frais supplémentaires, illustrant une divergence dans les stratégies tarifaires du secteur.

Le marché français de l’anti-spam : trois approches tarifaires différentes

Bouygues Telecom introduit Anti-Spam le 5 octobre pour les particuliers, et le 12 octobre pour les professionnels à un euro par mois. Ce service repose sur la base de données mondiale de Hiya, traitant 28 milliards d’appels mensuels pour 550 millions d’utilisateurs. Intégré au réseau 4G/5G, il ne requiert ni application ni configuration. Grâce à l’intelligence artificielle, il analyse les numéros entrants pour détecter les arnaques. Bruno Duarte, directeur général adjoint, assure que les clients auront « la liberté de choisir les appels auxquels ils souhaitent répondre ». Toutefois, le service se limite à signaler, sans bloquer automatiquement les appels suspects.

De leur côté, Orange et Free misent sur la gratuité. Orange propose depuis longtemps Orange Téléphone, une application gratuite accessible à tous, même pour les clients d’autres opérateurs, permettant de bloquer les numéros indésirables. Depuis février 2025, Free offre une option Anti-spam voix sur toutes les lignes mobiles, automatiquement activée et sans coût. SFR bloque gratuitement les numéros surtaxés, tandis que des applications tierces comme Saracroche proposent également des solutions gratuites sur Android et iPhone. Pourquoi alors choisir de payer 24 euros par an ?

Pourquoi ces différences de prix entre opérateurs ?

Bouygues Telecom justifie son tarif par l’intégration directe au réseau, évitant l’installation d’une application. Cet argument de simplicité et l’accès à la base Hiya sont mis en avant. Cependant, Orange Téléphone offre un service sans frais avec une base de données similaire. Free inclut la protection dans ses forfaits, transformant l’anti-spam en avantage de fidélisation plutôt qu’en source de revenus supplémentaires. Selon l’Arcep, 94% des Français ont été sollicités de manière indésirable en 2025, et 57% ont reçu ces appels presque quotidiennement. Dans ce contexte, la monétisation de la sécurité est questionnée. Les clients de Bouygues accepteront-ils de payer pour un service gratuit chez d’autres opérateurs ?

L’intégration réseau constitue l’argument technique majeur d’Anti-Spam. Aucune consommation de batterie, aucun espace de stockage requis, aucune mise à jour nécessaire. Mais cet avantage justifie-t-il un coût annuel de 24 euros ? Orange Téléphone s’installe en trente secondes et occupe peu de mémoire. Free active son filtre automatiquement. La distinction technologique paraît faible face à la différence de prix, d’autant plus que de nombreuses alternatives gratuites existent en France.

Quel opérateur offre le meilleur rapport qualité-prix ?

Anti-Spam de Bouygues se contente de signaler les appels suspects, laissant l’utilisateur décider de décrocher ou non. Orange Téléphone et Saracroche bloquent automatiquement les appels indésirables, préservant ainsi l’utilisateur. Free filtre directement au niveau du réseau. L’efficacité en question : payer pour être averti ou bloquer gratuitement ? Malgré la loi du 30 juin 2025 interdisant le démarchage sans consentement, les arnaques persistent, les fraudeurs contournant les règles.