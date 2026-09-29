« Je n’achèterai plus jamais sans vérifier » : des sardines rappelées dans toute la France, voici les marques et lots concernés

Des conserves de sardines à l’huile d’olive vierge extra vendues sous la marque Carrefour Classic font l’objet d’un rappel depuis le vendredi 25 septembre 2026. L’alerte, publiée sur la plateforme gouvernementale Rappel Conso, concerne des boîtes de grammes commercialisées dans toute la France entre le 21 et le 24 septembre 2026.

Le motif est qualifié d’inhabituel : une pince de crabe a été retrouvée dans une conserve du lot concerné. Or l’étiquetage du produit ne mentionne pas la présence de l’allergène crustacé, ce qui expose les personnes allergiques ou intolérantes à un risque non signalé.

Le produit rappelé porte le GTIN 3245412542831 et le numéro de lot L26/2194. Sa date de durabilité minimale est fixée au 30 juin 2031.

Rappel Conso demande aux personnes allergiques ou intolérantes aux crustacés de ne pas consommer ces sardines. Elles sont invitées à détruire le produit ou à le rapporter en magasin pour se faire rembourser.

La plateforme précise en revanche que les consommateurs non concernés par cette allergie peuvent continuer à manger le produit sans crainte, celui-ci ne présentant aucun risque par ailleurs. Ils peuvent également, s’ils le souhaitent, le rapporter en point de vente pour un remboursement.

Un numéro dédié au service consommateur de la marque a été mis en place pour répondre aux questions : le 0805908070.

Ce n’est pas la première fois que des sardines commercialisées dans toute la France sont retirées des rayons en 2026. En mai 2026 déjà, un lot avait été rappelé en raison d’une concentration anormalement élevée en histamine, une substance pouvant provoquer une réaction allergique aiguë chez les consommateurs sensibles.

L’ensemble des rappels de produits, avec leurs modalités précises, reste consultable sur le site rappel.conso.gouv.fr.