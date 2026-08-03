Centrale nucléaire : pourquoi EDF arrête ses réacteurs quand les fleuves manquent d’eau

La nuit du 31 juillet au 1er août 2026, l’unité n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom s’est arrêtée. Quelques heures plus tard, même scénario à Chooz : le réacteur n°1 cesse de fonctionner après 23 heures. La raison ? Les fleuves qui alimentent ces installations en eau de refroidissement voient leur débit chuter sous les seuils réglementaires. Derrière ces arrêts préventifs se cache un dilemme fondamental : comment produire de l’électricité sans compromettre les écosystèmes aquatiques ?

Le nucléaire a besoin d’eau : comprendre le refroidissement des réacteurs

Comment fonctionne le refroidissement ? (Expliqué simplement)

Un réacteur nucléaire génère une chaleur considérable. Pour éviter la surchauffe, les 57 réacteurs français utilisent l’eau des fleuves ou de la mer comme fluide de refroidissement. Le principe est simple : l’eau prélevée circule dans des échangeurs thermiques, capte la chaleur excédentaire, puis retourne au cours d’eau. Sans ce processus continu, aucune production d’électricité n’est possible. Le parc nucléaire français, qui assure 70% de la production électrique nationale, dépend donc entièrement de la disponibilité en eau.

La réglementation impose des limites strictes. L’échauffement de l’eau rejetée ne peut excéder 1 à 3°C selon les sites. De plus, un débit minimal doit être maintenu dans le fleuve pour préserver la faune et la flore aquatiques. Quand ces conditions ne sont plus remplies, l’exploitant doit réduire la puissance ou stopper le réacteur.

Pourquoi les fleuves manquent d’eau en été 2026 ?

Les semaines précédant août 2026 ont connu des conditions climatiques exceptionnelles. Les précipitations insuffisantes et les températures élevées ont provoqué une baisse marquée des débits de la Moselle et de la Meuse. Selon EDF, « les conditions climatiques observées ces dernières semaines ont entraîné une baisse du débit de la Moselle ». La situation n’est pas inédite, mais sa récurrence interroge sur la vulnérabilité du modèle nucléaire face aux variations hydrologiques.

Cattenom et Chooz : deux centrales confrontées au même problème

Qu’est-ce qu’un arrêt préventif ? Quand et pourquoi ?

Un arrêt préventif intervient avant que les seuils réglementaires ne soient franchis. L’objectif : anticiper les risques environnementaux et éviter les sanctions. À Cattenom comme à Chooz, EDF a agi de manière proactive. « Afin de respecter la réglementation environnementale, l’unité de production n°1 de la centrale a été mise à l’arrêt de manière préventive », précise le communiqué officiel du CNPE Cattenom. Ces décisions n’ont « aucun impact sur la sûreté des installations », insiste l’énergéticien, mais elles réduisent mécaniquement la capacité de production.

Le calendrier des arrêts en août 2026

La chronologie révèle une dégradation progressive. Le 11 juillet 2026, l’unité n°2 de Chooz s’arrête déjà pour insuffisance de débit dans la Meuse. Trois semaines plus tard, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, c’est au tour de Cattenom n°1 de cesser ses activités. Quelques heures après, Chooz n°1 suit le mouvement. À Cattenom, seule l’unité n°3 continue d’alimenter le réseau électrique national, les unités n°2 et n°4 étant déjà à l’arrêt pour maintenance programmée. Le parc nucléaire français fonctionne donc en mode dégradé durant cette période estivale critique.

La réglementation environnementale : protéger les fleuves tout en produisant de l’électricité

Les règles qui imposent les arrêts (accords franco-belges, normes d’échauffement)

Les arrêts de Chooz obéissent à un cadre juridique transfrontalier précis. L’accord franco-belge signé le 8 septembre 1998 régit la gestion des eaux de la Meuse. Ce traité impose de garantir un débit suffisant pour tous les usagers du fleuve, en amont comme en aval de la frontière. Quand le niveau baisse trop, la France doit limiter ses prélèvements, y compris pour la production électrique. Les normes d’échauffement complètent ce dispositif : l’eau rejetée ne doit pas perturber l’équilibre thermique du milieu aquatique, sous peine de mortalité piscicole ou de prolifération d’algues.

L’équilibre fragile entre énergie et environnement

La tension entre impératifs énergétiques et contraintes écologiques s’accentue. Les arrêts répétés du parc nucléaire questionnent la viabilité à long terme du modèle français. D’un côté, le pays dépend massivement du nucléaire pour son indépendance énergétique. De l’autre, les écosystèmes fluviaux supportent mal les prélèvements massifs et les rejets thermiques en période de sécheresse. Les canicules pèsent également sur la rentabilité d’EDF, qui doit arbitrer entre production et conformité réglementaire.

Et maintenant ? Quelles solutions pour demain ?

Les épisodes d’août 2026 ne sont qu’un avant-goût. Le changement climatique promet des sécheresses plus fréquentes et plus intenses. EDF explore plusieurs pistes : systèmes de refroidissement en circuit fermé, stockage d’eau en amont, diversification des sources de refroidissement. À Cattenom, l’énergéticien étudie même la récupération de la chaleur perdue pour chauffer des bâtiments ou des serres agricoles, limitant ainsi les rejets thermiques. Mais ces adaptations techniques nécessitent des investissements colossaux et du temps. En attendant, le parc nucléaire français devra composer avec la réalité hydrologique : sans eau, pas d’atome.