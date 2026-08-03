Fournitures scolaires : la rentrée 2026 creuse les inégalités entre familles

La rentrée scolaire 2026 marque un tournant dans les inégalités éducatives françaises. Le baromètre Cofidis, publié ce 3 août, révèle que le budget médian pour équiper un enfant atteint 261 euros, soit une hausse de 9,2% en un an. Derrière ce chiffre se cache une réalité plus brutale : 56% des parents craignent de manquer d’argent pour acheter les fournitures indispensables.

Rentrée 2026 : des familles de plus en plus inégales face aux dépenses

Un budget médian de 261 euros : mais pour qui réellement ?

L’écart entre le budget moyen (488 euros) et le budget médian (261 euros) atteint désormais 227 euros. Mathieu Escarpit, directeur marketing de Cofidis France, analyse : « Cet écart traduit une réalité contrastée : certains foyers parviennent encore à maintenir leur niveau de dépenses, tandis qu’une part importante des parents est contrainte d’arbitrer davantage ». La moitié des familles dépense moins de 261 euros, tandis qu’une minorité fait grimper la moyenne nationale. Les fournitures de base (cahiers, stylos, cartable) représentent l’essentiel de ce budget minimal, auquel s’ajoutent parfois les vêtements neufs ou le matériel informatique pour les collégiens et lycéens.

Les jeunes parents et foyers modestes les plus impactés par la hausse

Les moins de 35 ans subissent de plein fouet la hausse des prix. Avec des revenus souvent précaires et des enfants en bas âge nécessitant un équipement complet chaque année, ces jeunes ménages jonglent entre loyers élevés, crédits immobiliers et dépenses scolaires incompressibles. Les familles monoparentales, représentant près d’un quart des foyers avec enfants scolarisés, affrontent une double peine : un seul revenu et des besoins identiques. L’allocation de rentrée scolaire, versée à partir du 4 août à La Réunion et Mayotte puis du 18 août en métropole, touche près de 3 millions de familles. Mais son montant (426,87 à 466,02 euros selon l’âge) couvre à peine le budget moyen, laissant les plus modestes dans l’impasse.

L’inquiétude monte : 56% des parents craignent de manquer d’argent

Une peur généralisée mais inégalement distribuée selon le revenu

Plus d’un parent sur deux redoute de ne pas pouvoir financer la rentrée correctement. Le sondage, réalisé entre fin mai et début juin auprès de 357 parents, montre que l’angoisse financière traverse toutes les catégories sociales, mais frappe différemment. Les foyers aux revenus inférieurs à 2 000 euros mensuels vivent une anxiété permanente : chaque achat de fournitures nécessite calculs et renoncements. Pour les classes moyennes, la peur surgit face aux imprévus (remplacement d’un cartable abîmé, achat d’une calculatrice graphique obligatoire). Les enseignes comme Auchan multiplient les promotions, mais ces offres temporaires ne suffisent pas à compenser la hausse structurelle des prix.

69% des ménages doivent se serrer la ceinture : les arbitrages forcés

La proportion de parents contraints de réduire leurs dépenses grimpe de 3 points par rapport à 2025, atteignant 69%. Derrière ce pourcentage se cachent des arbitrages douloureux : renoncer aux activités extra-scolaires, réduire le budget alimentation, reporter des soins médicaux. Les fournitures scolaires deviennent une priorité absolue, reléguant le reste au second plan. Certaines familles étalent leurs achats sur plusieurs mois, profitant des soldes d’été pour anticiper septembre. D’autres attendent les premiers jours de classe pour identifier les besoins réels et éviter le superflu imposé par les listes scolaires parfois démesurées.

Les stratégies d’adaptation révèlent des fractures sociales

Réutilisation et seconde main : adaptation ou précarité ?

44% des parents prévoient de réutiliser les fournitures de l’année précédente, tandis que 41% se tournent vers la seconde main, en hausse de 8 points. Vinted, Leboncoin, bourses aux fournitures municipales : les circuits alternatifs explosent. Mais attention aux interprétations hâtives. Pour les classes aisées, acheter d’occasion relève d’un choix écologique assumé. Pour les foyers modestes, il s’agit d’une nécessité subie. Un cartable de marque à 15 euros sur Vinted contre 80 euros neuf fait la différence entre boucler le mois ou plonger dans le rouge. La charge mentale accompagne ces stratégies : comparer les prix, chercher les bonnes affaires, trier ce qui peut encore servir.

26% puisent dans leur épargne : un risque financier pour les plus fragiles

Plus d’un quart des familles entame son épargne personnelle pour financer la rentrée. Si 42% absorbent les dépenses dans leur budget courant, les 26% qui piochent dans leurs réserves s’exposent à des difficultés futures. Avec le Livret A remonté à 1,7% au 1er août 2026, selon la décision du ministre de l’Économie Roland Lescure, l’épargne rapporte légèrement plus. Mais pour les ménages précaires, vider le matelas de sécurité signifie perdre toute protection face aux imprévus (panne de voiture, réparation urgente). Le recours au crédit à la consommation progresse également, créant un endettement structurel difficile à résorber.