Impôts 2026 : des experts-comptables aident gratuitement à remplir votre déclaration, beaucoup de contribuables ignorent encore ce dispositif

Dans le cadre de la campagne annuelle de déclaration des revenus pour les impôts 2026 (revenus de l’année 2025), une opération utile revient cette année : « Allô Impôts », organisée par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables. Lancée en 2010, cette initiative a fait ses preuves avec plus de 1,2 million d’appels enregistrés depuis sa création. Ce guide vous explique comment profiter gratuitement des conseils d’un expert-comptable pour remplir votre déclaration.

Un coup de fil gratuit et facile d’accès

« Allô Impôts » propose une permanence téléphonique : les contribuables peuvent appeler pour poser toutes leurs questions sur la déclaration de revenus. À partir du 20 mai 2026, des experts-comptables seront disponibles pour répondre aux difficultés fréquentes rencontrées lors de cet exercice annuel, explique TF1 Info.

Les plages horaires sont larges : des journées de 9 h à 21 h, avec notamment des permanences les 21, 28 mai et 4 juin 2026, ce qui laisse pas mal de possibilités pour appeler selon vos disponibilités.

Le téléphone n’est pas le seul moyen d’obtenir de l’aide. Des permanences régionales sont aussi mises en place, pour celles et ceux qui préfèrent un contact direct. Ces rencontres ont lieu « partout en France » et les lieux et dates spécifiques sont publiés en ligne. Les experts-comptables mobilisés peuvent répondre de façon personnalisée à des questions du type « quelle case à remplir ? », « Ai-je droit à des réductions d’impôts ? » ou encore « Quid de mes enfants ? ».

D’où vient l’opération et ça marche vraiment

Le Conseil national de l’ordre des experts-comptables, à l’origine de l’opération, met en avant le succès de l’initiative : plus de 20 000 appels ont été traités lors de la dernière campagne. En 2025, 80 experts-comptables étaient mobilisés pour donner leurs conseils.

Lancée il y a seize ans, l’opération « Allô Impôts » s’est adaptée au fil du temps, en tenant compte des retours des contribuables et des besoins qui ont émergé. Cette longévité rassure ceux qui hésiteraient encore à solliciter ce service.

Déclarer ses revenus : simple sur le papier, pas toujours évident

Même si beaucoup de démarches sont de plus en plus automatisées, remplir sa déclaration de revenus peut rester un vrai casse-tête. Les questions récurrentes sont nombreuses et l’avis d’un expert-comptable aide à éviter des erreurs coûteuses.

On peut aussi utiliser d’autres dispositifs gratuits : la messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr, les centres des finances publiques ou France Services (ces derniers ne prennent pas les déclarations papier sur place). L’opération « Allô Impôts » vise à lever les interrogations compliquées liées à la fiscalité et à permettre une gestion fiscale plus sereine et informée grâce à des outils d’assistance.