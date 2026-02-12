Assurance auto : pourquoi les prix grimpent encore en 2026

Publié le 12 février 2026 par Assurland.com, le dernier baromètre annuel confirme une hausse de 8 % des primes d’assurance auto sur un an. Cette progression, qui prolonge une augmentation de 36 % depuis 2010, traduit une transformation profonde du marché.

Assurance auto : une hausse nationale qui masque de fortes disparités régionales

La moyenne nationale de l’assurance auto s’établit à 751 euros en 2025, selon les données issues de plus de 119 000 devis analysés par Assurland.com. Toutefois, derrière cette photographie globale, les écarts sont considérables. En Bretagne, la prime moyenne descend à 592 euros, alors qu’en Corse elle grimpe à 952 euros. Cette différence s’explique notamment par la sinistralité locale, la densité de circulation et l’intensité des vols. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la prime atteint 936 euros, tandis qu’en Île-de-France elle s’élève à 809 euros.

Cependant, la géographie ne suffit plus à expliquer l’évolution des tarifs. En effet, des régions historiquement modérées, comme les Pays de la Loire ou la Bretagne, enregistrent désormais des hausses supérieures à 8 %. Ce phénomène traduit une homogénéisation par le haut. Par ailleurs, les assureurs intègrent de plus en plus les événements climatiques dans leurs modèles actuariels. L’orage de grêle qui a frappé la région parisienne en mai 2025 a provoqué 196 millions d’euros de dommages et touché plus de 61 000 véhicules. Ce type d’épisode pèse directement sur le coût de l’assurance auto, car il augmente la fréquence et la gravité des indemnisations.

La flambée des coûts de réparation bouleverse les équilibres

Si l’assurance auto progresse, c’est d’abord en raison de l’explosion des coûts de réparation. Selon l’Observatoire SRA, les frais de réparation automobile ont augmenté de 8,5 % en 2024. Cette hausse résulte à la fois du prix des pièces détachées, de la progression des salaires dans les ateliers et de la complexification technologique des véhicules. Désormais, un simple choc sur un pare-chocs peut mobiliser des capteurs d’aide à la conduite, des caméras et des systèmes électroniques sophistiqués, souligne RTL.

La formule tous risques est particulièrement exposée à cette dynamique. Fin 2025, sa prime moyenne atteint 809 euros, soit une augmentation de 19 % en deux ans. Cette couverture, qui indemnise l’ensemble des dommages subis par le véhicule, supporte directement la hausse des réparations. En revanche, les formules intermédiaires gagnent du terrain. Environ 27 % des assurés s’orientent désormais vers ces contrats, qui offrent un compromis entre protection et maîtrise du budget.

Assurance auto : électrification, âge et stratégie commerciale redessinent les prix

L’essor des véhicules électriques transforme également le paysage de l’assurance auto. En 2025, la prime moyenne pour un modèle électrique atteint 818 euros, contre 753 euros pour un véhicule essence et 735 euros pour un diesel. Cette différence s’explique d’abord par la valeur élevée des batteries, dont le remplacement représente un coût significatif. Ensuite, les interventions nécessitent des techniciens formés et des procédures spécifiques de sécurité. Enfin, le parc électrique, encore relativement récent, entraîne des indemnisations plus élevées en cas de sinistre total.

L’âge du conducteur demeure un facteur déterminant. Les 17-25 ans paient en moyenne 1 462 euros par an, soit près de trois fois plus que les 56-70 ans, dont la prime s’établit à 508 euros. Cet écart s’explique par une fréquence d’accidents plus élevée chez les conducteurs novices et par une gravité statistiquement supérieure des sinistres. Toutefois, au-delà du profil, la politique commerciale joue un rôle clé. L’assurance auto reste un produit d’appel très concurrentiel. Les nouveaux clients bénéficient souvent de tarifs plus attractifs que les assurés fidèles.