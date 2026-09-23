Livret A : la hausse à 1,7% relance l’épargne mais ne suffit pas

Le Livret A a collecté 460 millions d’euros en août 2026, porté par la hausse de son taux à 1,7%. Après six mois de retraits massifs (6 milliards d’euros), ce rebond marque une pause, mais ne suffit pas à protéger le pouvoir d’achat des épargnants face à l’inflation. Les dépenses du second semestre risquent de faire replonger la collecte.

Le taux du Livret A a été relevé à 1,7%, ce qui redonne un certain attrait au produit d’épargne préféré des Français après des mois de retraits importants. Cependant, cette hausse n’empêche pas votre épargne de perdre de la valeur face à l’inflation. Entre janvier et juin 2026, 6 milliards d’euros ont été retirés du Livret A, mais en août, 460 millions d’euros ont été déposés. Pourquoi ce retournement et quelles en sont les implications pour votre portefeuille ?

Épargner ou survivre : le dilemme des Français

Une amélioration en août 2026 pour les épargnants

Le 1er août 2026, le taux du Livret A a augmenté de 1,5% à 1,7%. Bien que la hausse soit modeste, elle a suffi à inverser la tendance. Selon la Caisse des dépôts et consignations, les Français ont déposé 460 millions d’euros nets sur leur Livret A en août. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, l’explique ainsi : « C’est un classique. Lorsque le rendement grimpe, la collecte aussi. »

Traditionnellement, août est un mois favorable au Livret A, avec peu de décollectes depuis 2009. Cette période est propice pour reconstituer l’épargne grâce aux salaires de vacances et aux primes d’été. La hausse du taux a un effet rassurant et encourage les dépôts plutôt que les retraits.

Une collecte de 460 millions d’euros, mais le défi persiste

Avant août, le Livret A connaissait une chute libre avec des retraits de 6 milliards d’euros entre janvier et juin 2026. La baisse du pouvoir d’achat, constatée par l’INSEE avec une diminution de 0,6% au deuxième trimestre 2026, a poussé les ménages à puiser dans leurs économies. Le taux d’épargne est passé de 17,9% fin 2025 à 17,2% mi-2026.

La collecte d’août est une pause, mais pas une victoire. Le Livret d’épargne populaire (LEP) a attiré 60 millions d’euros et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) 80 millions, des montants bien inférieurs mais révélateurs de la volonté des Français de sécuriser leur épargne face à l’incertitude.

Effets de la hausse du Livret A à 1,7% sur votre épargne

Un ajustement mineur mais symbolique

Le taux du Livret A, ajusté en février et août, est basé sur les taux d’intérêt courts et l’inflation. En août 2026, malgré un ralentissement, l’inflation reste élevée. Avec des taux directeurs stagnants à la Banque centrale européenne, la hausse de 0,2 point vise à maintenir l’attrait du produit sans impacter les finances publiques.

Cette augmentation montre la volonté de l’État de préserver l’attrait du Livret A, essentiel pour le financement du logement social, mais elle ne compense pas l’inflation cumulée de 15,5% entre 2020 et 2026. Les intérêts du Livret A, même défiscalisés, ne suffisent pas.

Impact concret pour 10 000€ d’épargne

Avec un dépôt de 10 000 euros au 1er janvier 2026, un taux de 1,5% génère 150 euros par an, contre 170 euros à 1,7%, soit 20 euros de plus. Sur un mois, cela équivaut à 1,67 euro supplémentaire. Cependant, le Livret A reste attractif grâce à sa défiscalisation totale et sa liquidité. Toutefois, l’inflation réduit ces avantages. Selon JeChange, un capital plafonné à 22 950 euros a perdu près de 900 euros de pouvoir d’achat en six ans.

Le paradoxe du Livret A : défiscalisé mais érodé par l’inflation

900€ de pouvoir d’achat perdus en 6 ans

Si vous avez atteint le plafond du Livret A avec 22 950 euros, votre épargne a perdu de la valeur. Entre 2020 et 2026, l’inflation a grimpé de 15,5%, alors que le taux du Livret A n’a jamais excédé 3%. Vos intérêts cumulés sur cette période atteignent environ 2 500 euros, mais en termes réels, votre pouvoir d’achat a diminué de 900 euros.

Le taux du Livret A, oscillant entre 0,5% et 3% durant cette période, n’a pas suivi l’inflation, exposant votre épargne à une érosion monétaire malgré la sécurité qu’elle offre.

Que faire après avoir atteint le plafond du Livret A ?

Selon JeChange, atteindre le plafond du Livret A signale une épargne de précaution bien constituée, voire excessive. Trois options s’offrent à vous :

Premièrement, le Livret d’épargne populaire (LEP), avec un taux net de 2,50%, est une option sans risque pour ceux dont le revenu fiscal ne dépasse pas un certain seuil. Deuxièmement, les placements à moyen terme comme l’assurance-vie ou les obligations, offrent des rendements supérieurs mais avec une fiscalité et une liquidité moins favorables. Troisièmement, investir dans des actions ou l’immobilier présente un risque plus élevé, mais avec un potentiel de gain supérieur à l’inflation.

Pourquoi les Français pourraient retirer leur épargne dès l’automne

Les dépenses de la rentrée et de fin d’année

La collecte d’août pourrait diminuer dès septembre. Philippe Crevel prévoit une augmentation des retraits pour faire face aux dépenses du second semestre.

Septembre apporte la rentrée scolaire avec ses coûts de fournitures et activités. En octobre, la taxe foncière pèse sur les budgets des propriétaires. Enfin, novembre et décembre sont marqués par les dépenses des fêtes de fin d’année. Ces charges incitent les ménages à puiser dans leur Livret A.

Un taux d’épargne en baisse

Avec un taux d’épargne à 17,2% au deuxième trimestre 2026, en baisse de 0,7 point par rapport à fin 2025, les ménages voient leur pouvoir d’achat réel diminuer. L’inflation affecte les salaires, tandis que les prix de l’énergie et des services restent élevés.

Conséquence : l’épargne de précaution devient une réserve pour maintenir le niveau de vie. La hausse du taux à 1,7% offre un répit, mais pas une solution à long terme.

Le LEP : une alternative plus rentable au Livret A ?

Si vous êtes éligible au LEP, c’est une meilleure option avec un taux net de 2,50%, défiscalisé et liquide. C’est 0,8 point de plus que le Livret A, soit 80 euros de plus par an pour 10 000 euros. Bien que plafonné à 10 000 euros, il peut être cumulé avec le Livret A pour optimiser l’épargne.

Pour les revenus plus élevés, 87% des Français comprennent mal la fiscalité de l’épargne. Nombreux sont ceux qui laissent des sommes importantes sur leur Livret A, sans explorer d’autres options comme l’assurance-vie ou le PEA, qui nécessitent un minimum de connaissances.

La Cour des comptes a proposé le 22 septembre 2026 de taxer les intérêts du Livret A au-delà du plafond à 31,4% pour générer 80 millions d’euros de recettes fiscales et encourager la diversification des placements. Si elle est adoptée, cette mesure pourrait réduire l’attrait du Livret A pour les gros épargnants.

En résumé : La hausse du taux du Livret A à 1,7% stimule temporairement l’épargne, mais ne compense pas l’inflation. Avec 460 millions d’euros déposés en août, la collecte pourrait redevenir négative à l’automne. Pour préserver votre pouvoir d’achat, envisagez le LEP si vous êtes éligible, ou diversifiez au-delà du plafond du Livret A. Vider votre compte courant avant certaines dates pourrait également optimiser votre épargne.