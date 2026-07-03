Assurance maladie : pourquoi interdire le tabac aux jeunes nés après 2009 ?

Un Français sur deux souffrira d’une maladie chronique d’ici dix ans. Face à cette projection alarmante et à un déficit de 13,8 milliards d’euros en 2026, l’Assurance maladie a dévoilé mercredi 2 juillet une stratégie radicale : passer du traitement à la prévention. Parmi les 40 propositions présentées, deux mesures phares retiennent l’attention : l’interdiction de vente de cigarettes aux personnes nées après 2009 et l’obligation du Nutri-Score sur tous les produits emballés. Objectif : économiser 3,9 à 4 milliards d’euros annuels d’ici 2030 en évitant les pathologies avant qu’elles ne surviennent.

Pourquoi la prévention devient la priorité de l’Assurance maladie

Les maladies chroniques explosent : un Français sur deux concerné d’ici 10 ans

Les projections épidémiologiques du rapport annuel de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam) révèlent une tendance inquiétante. D’ici 2036, la moitié de la population française développera une affection de longue durée : diabète de type 2, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque ou cancer. Ces pathologies chroniques représentent aujourd’hui 60 % des dépenses de santé. Leur multiplication résulte de facteurs de risque évitables : tabagisme, sédentarité, alimentation déséquilibrée. Sans intervention préventive, le système de santé français risque la saturation financière et organisationnelle.

Le coût caché des maladies : pourquoi prévenir coûte moins cher que soigner

Traiter un cancer du poumon avancé coûte entre 50 000 et 100 000 euros par patient, contre quelques centaines d’euros pour une campagne de sevrage tabagique. Les pneumonies et infections liées aux pneumocoques génèrent une facture annuelle de 2,7 à 3,4 milliards d’euros. En comparaison, vacciner massivement les personnes de 65 ans et plus contre le pneumocoque reviendrait à quelques centaines de millions. Ce décalage illustre le paradoxe du système actuel : l’argent public finance majoritairement la réparation, alors que l’investissement en amont diviserait les coûts par dix. Comme le souligne Samira Lehaine, présidente du conseil de la Cnam : « Il est maintenant temps de concrétiser le virage préventif des politiques de santé car la prévention est la bataille de la décennie et constitue un bon investissement. »

L’interdiction du tabac aux jeunes nés après 2009 : les explications

Pourquoi cibler les jeunes nés après 2009 et pas les adultes

La proposition d’interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009 repose sur un principe simple : empêcher l’initiation plutôt que forcer l’arrêt. Les fumeurs adultes actuels développent une dépendance nicotinique puissante, rendant le sevrage difficile et coûteux. En revanche, les adolescents de 17 ans aujourd’hui (nés en 2009) n’ont pas encore tous expérimenté le tabac. Bloquer leur accès légal au produit évite l’entrée dans la consommation. Le Royaume-Uni a adopté cette logique en avril 2026, interdisant la vente aux personnes nées après 2008. La France s’inspire de ce modèle, avec une année de décalage pour toucher la génération suivante.

60 000 décès par an : comment le tabac ruine la santé et les finances

Le tabagisme tue 60 000 personnes chaque année en France, soit l’équivalent d’une ville moyenne rayée de la carte. Les pathologies associées incluent cancers du poumon (30 000 décès annuels), maladies cardiovasculaires, bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) et accidents vasculaires cérébraux. Au-delà du bilan humain, le coût pour l’Assurance maladie atteint plusieurs milliards d’euros par an : hospitalisations, traitements lourds en oncologie, suivi des maladies respiratoires chroniques. Thomas Fatôme, directeur général de la Cnam, résume l’enjeu : « Si on arrive à éviter que des jeunes rentrent dans le tabac, ça veut dire qu’on aura moins de cancers du poumon dans vingt, trente, quarante ou cinquante ans. »

Créer une génération sans tabac : le mécanisme de la prévention primaire

La prévention primaire consiste à supprimer un facteur de risque avant qu’il ne produise ses effets. Interdire la vente de cigarettes aux jeunes nés après 2009 crée une barrière légale permanente : ces personnes n’auront jamais le droit d’acheter du tabac, même à 50 ou 60 ans. Le dispositif s’appuie sur une montée en puissance progressive. En 2026, les jeunes de 17 ans se voient refuser l’achat. En 2030, les 21 ans seront concernés. En 2050, toute personne de moins de 41 ans sera exclue du marché légal. L’objectif : éradiquer le tabagisme en deux générations, sans interdire brutalement la consommation des fumeurs actuels.

Bénéfices à long terme : moins de cancers du poumon dans 30 à 50 ans

Les effets sanitaires d’une telle mesure ne seront visibles qu’à partir de 2050. Les cancers du poumon surviennent généralement après 20 à 30 ans de tabagisme. Une personne née en 2009, protégée du tabac dès l’adolescence, ne développera statistiquement pas cette pathologie à 50 ans. Les modélisations britanniques estiment une réduction de 30 % des cancers du poumon d’ici 2070 grâce à la loi votée en avril 2026. La France pourrait obtenir des résultats similaires. En parallèle, les maladies cardiovasculaires et les BPCO diminueraient dès 2040, allégeant la pression sur les hôpitaux et les budgets publics.

Le Nutri-Score obligatoire : transparence contre l’obésité et les maladies cardiovasculaires

Comment le Nutri-Score aide les consommateurs à faire les bons choix

Le Nutri-Score, logo coloré allant du vert (A) au rouge (E), classe les aliments selon leur qualité nutritionnelle. Actuellement facultatif, il pourrait devenir obligatoire sur tous les produits emballés. L’Assurance maladie propose d’ajouter une mention supplémentaire signalant les aliments ultratransformés, responsables de l’obésité et des maladies métaboliques. Des études montrent que les consommateurs exposés au Nutri-Score réduisent de 10 % leur achat de produits notés D ou E. Appliquée à l’échelle nationale, une telle modification des comportements diminuerait l’incidence du diabète de type 2 et de l’hypertension artérielle.

L’alimentation ultratransformée : un fléau silencieux pour la santé publique

Les produits ultratransformés (plats préparés, sodas, biscuits industriels) contiennent des additifs, des sucres cachés et des graisses saturées. Leur consommation régulière augmente de 30 % le risque de maladies cardiovasculaires et de 20 % celui de cancer colorectal. En France, ces aliments représentent 35 % des calories ingérées quotidiennement. L’absence d’étiquetage clair empêche les consommateurs de mesurer les risques. Rendre le Nutri-Score obligatoire et y adjoindre une information sur le degré de transformation offre une boussole nutritionnelle. Comme pour la protection solaire, la prise de conscience individuelle reste le levier principal de la prévention.

Quel impact sur les comportements d’achat et la santé des Français

Les expériences menées en Belgique et en Suisse, où le Nutri-Score gagne du terrain, montrent une modification progressive des habitudes. Les industriels reformulent leurs recettes pour améliorer leurs notes. Les consommateurs privilégient les produits A ou B, entraînant une baisse de 5 à 8 % de la consommation de sel et de sucres ajoutés. En France, une généralisation du dispositif pourrait éviter 10 000 décès cardiovasculaires par an d’ici 2035. L’économie pour l’Assurance maladie atteindrait 500 millions d’euros annuels, selon les estimations de la Cnam.

Au-delà du tabac et du Nutri-Score : une stratégie intégrée de prévention

Vaccination antipreumococcique : protéger les populations vulnérables

Seulement 18,7 % des personnes de 65 ans et plus sont vaccinées contre le pneumocoque, bactérie responsable de pneumonies graves. L’Assurance maladie propose une campagne nationale sur deux ans pour atteindre 75 % de couverture. Les pneumonies liées au pneumocoque coûtent 2,7 à 3,4 milliards d’euros par an en hospitalisations et traitements. Vacciner massivement diviserait cette facture par trois. La mesure s’inscrit dans la continuité des campagnes grippales, avec un objectif de 5 millions de personnes vaccinées d’ici 2028. À l’image des adaptations d’ordonnances en période de canicule, la prévention ciblée protège les plus fragiles.

Sécurité routière et casque obligatoire : réduire les accidents et les coûts

L’obligation du port du casque pour les cyclistes et utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes électriques) de plus de 12 ans figure parmi les 40 propositions. Les traumatismes crâniens liés aux chutes à vélo ou en trottinette génèrent 200 millions d’euros de dépenses annuelles. Le casque réduit de 70 % le risque de lésion grave. La mesure, déjà appliquée aux moins de 12 ans, s’étendrait aux adultes. Les débats parlementaires à l’automne 2026 détermineront son adoption. Thomas Fatôme justifie l’approche : « Il n’y a pas de raison d’être plus bêtes qu’eux, la France est capable de faire ça », en référence au Royaume-Uni.