Assurance retraite : l’arnaque bien rodée qui coûte très cher aux seniors

Depuis quelques mois, une nouvelle escroquerie prend de l’ampleur. Objectif : faire croire aux seniors qu’ils peuvent gagner plus sur leur assurance retraite… en les ruinant.

Une arnaque à l’assurance retraite qui sent le déjà-vu

Le mécanisme est bien connu, mais toujours aussi efficace. Des sites Internet qui imitent à la perfection les plateformes officielles, des slogans alléchants du type “boostez votre pension”, et surtout une pression subtile : « il faut agir vite ». Les victimes sont souvent âgées, peu méfiantes, et surtout peu habituées aux pièges du web.

“On peut avoir des rappels de pension. Je me suis fait avoir”, témoigne Bruno Corthier dans un reportage de Franceinfo. Et il n’est pas seul. Selon les données relayées par la chaîne, des milliers de retraités dans le monde ont tout perdu après avoir transmis leurs coordonnées bancaires à ces faux conseillers.

Derrière ces faux sites, ce sont de véritables réseaux organisés qui opèrent. Ils se font passer pour des conseillers en assurance retraite. Une fois les coordonnées récupérées, ils rappellent les victimes et leur proposent de soi-disant placements financiers. Les arnaqueurs parlent bien, se présentent comme des experts, et promettent des rendements attractifs.

Mais tout est faux. Aucun placement, aucun gain. Juste un piège pour soutirer un maximum d’argent, parfois jusqu’aux dernières économies.

“C’est devenu un phénomène très massif. Attaquer un à un les sites, on en serait complètement incapables”, reconnaît Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Il ajoute : “On s’est décidé à sensibiliser beaucoup nos retraités, pour leur dire que l’information fiable, il faut la trouver sur des sites fiables.”

De lourdes pertes, et très peu de recours

Ce qui rend cette arnaque à l’assurance retraite encore plus perverse, c’est qu’elle laisse très peu de traces. Tout est camouflé derrière des plateformes générées par intelligence artificielle. En bas de page, une phrase sibylline est glissée : “tout est généré par intelligence artificielle, aucun contenu ne doit être interprété comme réel ou véridique”. Une manière pour les escrocs de se couvrir, sans pour autant freiner l’arnaque.

Et les conséquences ? “Aujourd’hui, on sait qu’il y a des milliers de retraités à travers le monde qui ont tout perdu”, alerte Jérôme Saiz, expert en cybersécurité chez OPFOR Intelligence. Pour certains, les pertes se chiffrent en dizaines de milliers d’euros.

La CNAV recommande aux usagers de ne jamais cliquer sur des liens externes non vérifiés, de ne pas transmettre leurs données personnelles, et surtout de passer uniquement par l’espace sécurisé du site officiel lassuranceretraite.fr. Aucun vrai conseiller ne vous appellera pour vous proposer un “placement express” ou un “rappel de pension conditionné à une action immédiate”.

C’est d’autant plus important que l’assurance retraite devient un terrain de chasse privilégié pour les arnaqueurs, à l’heure où les pensions stagnent et où la pression sur le pouvoir d’achat s’intensifie.