Pourquoi votre ancien Livret A dort peut-être quelque part : le site Ciclade permet de récupérer jusqu’à 1784 € en quelques clics

Depuis des décennies, des comptes bancaires et des livrets d’épargne ouverts pour des occasions spéciales, comme la naissance d’un enfant, peuvent se perdre avec le temps, rendant leur récupération longue voire impossible. Heureusement, grâce à l’initiative publique Ciclade.fr, en vigueur depuis 2016, il est possible de retrouver la trace de ces comptes oubliés. Ce portail, porté par la Caisse des Dépôts, offre un service en ligne gratuit pour restituer des sommes parfois importantes, souvent bloquées, aux ayants droit.

Pourquoi on perd des comptes

Pour beaucoup de familles, l’ouverture d’un Livret A dès la naissance est une habitude. Mais au fil des années, ces livrets peuvent être oubliés : déménagements, changement de banque, études à l’étranger ou décès peuvent couper les liens entre le titulaire et son compte. Ce phénomène a entraîné la perte de vue de plusieurs milliards d’euros sur des comptes dits en déshérence. Ces comptes semblent avoir disparu mais peuvent rester « endormis » pendant jusqu’à 20 ans dans les registres de la Caisse des Dépôts.

La nécessité d’encadrer cette situation a mené à l’adoption de la loi Eckert en 2016. Elle oblige à déclarer les comptes inactifs au fichier national Ficoba après 5 ans d’inactivité, explique le magazine Marie France. Si les titulaires ne se manifestent pas pendant 10 ans, les banques clôturent les comptes et transfèrent les soldes à la Caisse des Dépôts. Les héritiers peuvent réclamer ces sommes pendant 27 ans ; au bout de 30 ans, les sommes deviennent la propriété de l’État.

Délais et démarches pour réclamer les fonds

On estime que les comptes bancaires oubliés peuvent atteindre jusqu’à 7 milliards d’euros, alors que moins de 11 % de ces fonds ont été restitués aux propriétaires ou à leurs héritiers. En moyenne, chaque bénéficiaire récupère environ 1 784 €.

Le site Ciclade.fr propose une démarche simple : l’utilisateur renseigne nom, prénom, date de naissance, puis transmet une pièce d’identité et un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). Pour les héritiers, des documents de filiation sont demandés. Le remboursement est gratuit, mais il faut compter quelques semaines avant de recevoir les fonds.

Attention : la Caisse des Dépôts ne contacte jamais les particuliers de manière spontanée : vigilance face aux tentatives d’arnaque recommandée.

Les chiffres du site Ciclade

Depuis son inauguration en janvier 2017, l’outil en ligne Ciclade a gagné en popularité. En 2025, plus de 10,6 millions de visiteurs ont consulté le portail, ce qui a généré 200 000 demandes de restitution, soit le double de l’année précédente. Toutefois, seulement 174 000 paiements ont été effectués, avec un montant moyen de 943 € par dossier restitué. Au total, 164,4 millions d’euros ont été remis à leurs propriétaires, tandis que 89 millions d’euros ont été définitivement acquis à l’État.