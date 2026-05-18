Fini les excuses sur la déclaration d’impôts 2026 : voici la date exacte pour votre département avant la majoration de 10%

La campagne de déclaration d’impôts 2026 a démarré il y a un peu plus d’un mois et permet aux contribuables de déclarer les revenus perçus en 2025. Chaque année, des millions de Français doivent s’y coller, et beaucoup redoutent cet exercice. Avec les bonnes informations et un peu d’organisation, la démarche devient plus simple. Respecter les délais est important, surtout pour éviter des pénalités qui viendraient s’ajouter à l’impôt à payer.

Les dates à retenir

La période d’ouverture a débuté le 9 avril 2026, comme le veut la tradition au printemps. Cette campagne porte sur les revenus de 2025. Pour lisser le flux des déclarations, l’administration fiscale a organisé des échéances fiscales différentes selon le département de résidence, confirme RTL.

Les contribuables des départements 01 à 19 ainsi que les non-résidents doivent déclarer avant le jeudi 21 mai 2026 à 23h59.

Pour les départements 20 à 54, la date limite est le jeudi 28 mai 2026 à 23h59.

Enfin, pour les départements 55 à 974/976 (départements et collectivités d’outre-mer), la date butoir est le jeudi 4 juin 2026 à 23h59.

Les personnes qui préfèrent la déclaration papier doivent impérativement envoyer leur formulaire avant le mardi 19 mai 2026 à 23h59.

Où et comment déclarer

L’administration fiscale encourage l’usage du site impôts.gouv, via l’espace sécurisé « Votre espace impôts.gouv », qui simplifie la procédure et fournit un reçu instantané de la déclaration. Pour celles et ceux qui restent attachés au format traditionnel, la déclaration papier reste possible jusqu’à la date limite mentionnée ci‑dessus.

Ce qui arrive en cas de retard

Ne pas respecter les délais entraîne des pénalités. Une majoration standard de 10% est appliquée pour toute déclaration en retard. Si la procrastination se prolonge et qu’une mise en demeure est envoyée par l’administration fiscale, la majoration peut passer à 20% si la déclaration est déposée dans les 30 jours suivant cette mise en demeure. Comme le souligne le site service-public.fr, « elle passe à 20% si vous déposez votre déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure de l’administration fiscale ».

Un intérêt de retard de 0,2% par mois s’appliquera jusqu’à la date du dépôt. Dans les cas d’activités occultes, les pénalités peuvent être encore plus sévères, d’où l’importance de déclarer ses revenus de façon complète et précise pour éviter des erreurs courantes.