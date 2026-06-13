Avant de poser votre clôture, lisez ceci : la mairie peut exiger sa démolition si vous oubliez cette formalité que 8 voisins sur 10 ignorent

Poser une clôture autour de sa propriété peut sembler simple, mais plusieurs règles encadrent ces travaux. La loi protège à la fois les propriétaires et leurs voisins. Voici les points à vérifier avant d’installer une clôture.

Hauteur et limite de propriété : les règles à connaître

La clôture délimite une propriété et assure sécurité et intimité. D’après un article du 20 Minutes, les hauteurs maximales autorisées varient selon la commune : 2,60 m dans celles de moins de 50 000 habitants et 3,20 m dans celles de plus de 50 000 habitants. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut toutefois imposer des limites plus basses, en particulier sur les façades donnant sur rue, souvent plafonnées à 1,80 m.

La hauteur se mesure depuis le niveau d’origine du terrain. Pour l’installation en limite de propriété, il faut distinguer la clôture privative de la clôture mitoyenne. Si la clôture se trouve entièrement sur votre terrain, aucun accord n’est nécessaire. Une clôture posée sur la limite séparative demande en revanche l’accord du voisin et le partage des frais. La mitoyenneté est régie par les articles 653 à 663 du Code civil.

Formalités et règles locales

Depuis 1986, un permis de construire n’est plus nécessaire pour poser une clôture. Une déclaration préalable de travaux reste exigée dans certains cas, par exemple si le terrain se situe dans une zone protégée ou si le PLU le prévoit. Il faut alors remplir le formulaire CERFA n°10073 et le déposer en mairie avec les plans requis. Certaines clôtures, comme les haies vives, sont dispensées de ces formalités.

L’article 647 du Code civil reconnaît à chaque propriétaire le droit de clôturer son terrain. Il reste recommandé de consulter le PLU en mairie pour vérifier que le projet est conforme.

Coûts et choix des matériaux

Le prix de pose dépend du matériau retenu. Pour le grillage, il varie entre 20 et 60 € le mètre linéaire ; le béton et l’aluminium montent jusqu’à 300 € le mètre linéaire. Passer par un professionnel donne droit à la garantie décennale et à une TVA réduite à 10 % pour les logements achevés depuis plus de deux ans. Mieux vaut demander plusieurs devis pour évaluer le budget avec précision.

Litiges et précautions à prendre

Les conflits de voisinage liés aux clôtures sont fréquents. Le dialogue ou la médiation permettent souvent de régler les désaccords. La voie judiciaire reste possible, mais elle peut entraîner des frais importants pour modifier ou démolir une structure non conforme. Notez aussi qu’une clôture conforme au PLU peut être contestée en justice si elle crée un trouble anormal du voisinage.