Avantages à vie des anciens Premiers ministres : Sébastien Lecornu sonne la fin

Le 15 septembre 2025, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la suppression des avantages à vie accordés aux anciens Premiers ministres, une mesure effective au 1ᵉʳ janvier 2026. Derrière l’argument de la justice sociale, l’objectif affiché est aussi budgétaire : réduire une dépense publique annuelle associée à des dispositifs considérés comme obsolètes.

Une dépense récurrente au rendement contesté

Les anciens Premiers ministres disposaient jusqu’ici de facilités coûteuses pour l’État : voiture avec chauffeur, protection policière et secrétariat particulier. Le coût global atteignait près de 4,4 millions d’euros par an, dont 1,58 million pour les frais liés à la logistique (chauffeurs et secrétariat) et 2,8 millions pour la sécurité. Des sommes qui, rapportées au budget national, restent marginales mais concentrent les critiques symboliques. Selon plusieurs hauts fonctionnaires, la mesure a aussi pour objectif de restaurer la lisibilité des dépenses publiques, souvent jugées opaques lorsqu’il s’agit des avantages liés aux anciens dirigeants.

Ces avantages avaient été institués au nom de la sécurité et de la continuité institutionnelle. Mais à l’heure où l’État cherche à rationaliser ses dépenses, leur justification économique ne résistait plus à l’examen. En pratique, le secrétariat était déjà encadré depuis 2019, limité à dix ans et jusqu’à l’âge de 67 ans, mais les autres facilités restaient potentiellement illimitées.

Un geste d’exemplarité et un signal budgétaire

En retirant ces avantages à vie, le gouvernement veut adresser un double message. D’un côté, montrer que les responsables politiques participent à l’effort collectif de réduction des dépenses. De l’autre, répondre à une opinion publique marquée par la défiance envers les élites et sensible à la question des privilèges.

Le Premier ministre insiste sur le caractère temporaire de certains dispositifs : la protection policière des anciens Premiers ministres sera désormais conditionnée à une évaluation régulière du risque, tandis que l’attribution d’une voiture avec chauffeur sera strictement limitée dans le temps. L’objectif est clair : transformer ce qui était perçu comme une rente permanente en une mesure pragmatique, proportionnée et transparente.

Vers une redéfinition des privilèges publics

Si cette réforme cible d’abord les anciens Premiers ministres, elle pourrait faire jurisprudence pour d’autres catégories de responsables. Les anciens ministres ne disposent pas d’avantages à vie comparables, mais les moyens matériels accordés aux membres actuels du gouvernement sont eux aussi dans le viseur des partisans d’une réduction des coûts.

En pratique, l’économie réalisée sur les avantages des anciens Premiers ministres ne bouleversera pas les comptes publics. Mais sur le plan institutionnel, la suppression d’une dépense aussi symbolique que contestée ouvre une réflexion plus large : dans un contexte budgétaire contraint, le prestige de la fonction doit-il continuer à justifier des coûts récurrents pour l’État, même modestes en valeur absolue ?

Une réforme inscrite dans une stratégie budgétaire plus large

La fin des avantages à vie des anciens Premiers ministres s’inscrit dans un mouvement plus vaste de rationalisation des dépenses publiques. Le gouvernement a déjà annoncé son intention de revoir plusieurs lignes budgétaires jugées peu lisibles, notamment les frais de représentation, les dépenses de communication institutionnelle et les dotations affectées aux cabinets ministériels. Dans ce cadre, l’économie de 4,4 millions d’euros par an apparaît comme un élément symbolique, mais aussi comme une première étape pour regagner une crédibilité budgétaire sur la scène européenne. Des conseillers de Bercy rappellent d’ailleurs que les économies symboliques de ce type peuvent peser dans l’évaluation de la trajectoire budgétaire nationale par la Commission européenne.

Derrière cette réforme se cache également une dimension politique : alors que la France doit présenter à Bruxelles un plan de redressement de ses comptes pour respecter les critères du pacte de stabilité, chaque geste d’économie compte, même s’il reste marginal à l’échelle macroéconomique. En retirant aux anciens Premiers ministres des facilités jugées disproportionnées, Sébastien Lecornu espère démontrer que l’exécutif assume une discipline budgétaire partagée, condition essentielle pour crédibiliser sa trajectoire de finances publiques. Pour certains économistes, la suppression de ces avantages s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation des dépenses publiques visibles, comparables aux réformes menées en Italie ou en Espagne ces dernières années.