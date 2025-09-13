François Bayrou s’en va de Matignon… mais voici ce qu’il emporte avec lui

La scène politique française a été mise en ébullition après que François Bayrou a décidé de quitter ses fonctions de Premier ministre. La démission, officialisée le mardi 9 septembre 2025, fait suite à un vote de confiance négatif à l’Assemblée nationale qui s’est tenu la veille. Ce départ a aussi entraîné celui des ministres qui lui étaient rattachés. Emmanuel Macron, le Président, a validé cette décision, mettant fin à une période mouvementée pour le gouvernement.

Ses déclarations et éclaircissements

Lors d’une interview avec Brut, François Bayrou a voulu mettre les choses au clair concernant sa situation après le gouvernement. Il a affirmé : « Je n’aurai aucun avantage », précisant qu’il ne toucherait ni une retraite de ministre ni ne bénéficierait d’un secrétariat particulier, contrairement à ce que certains imaginent. Il a même lancé en souriant : « Peut-être que j’aurai droit à un garde du corps » (la décision dépendra des besoins évalués par le ministère de l’Intérieur).

Les indemnités et avantages des ex-ministres

Les indemnités perçues par les anciens ministres sont souvent mal comprises. Habituellement, les ministres et secrétaires d’État touchent une indemnité équivalente à leur traitement pendant trois mois après avoir quitté leurs fonctions, sauf s’ils retrouvent rapidement un emploi rémunéré. Autrement dit, un ministre encaisse environ 10 000 euros par mois, tandis qu’un chef de gouvernement gagne un peu plus de 16 000 euros mensuels. Toutefois, François Bayrou ne bénéficiera d’aucune indemnité puisqu’il est demeuré en poste en tant que maire.

En tant que maire de Pau et président de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, il avait déjà renoncé à ces indemnités dès son entrée au gouvernement. Par ailleurs, le décret n°2019-973 prévoit que les anciens Premiers ministres peuvent bénéficier d’un agent pour leur secrétariat particulier pendant dix ans, sauf s’ils occupent déjà une fonction publique ou élective nécessitant l’assistance d’un secrétariat.

Les avantages et la situation particulière de François Bayrou

François Bayrou se trouve dans une situation bien particulière du fait qu’il continue d’exercer en tant que maire. Même s’il profite de quelques avantages, comme un véhicule de fonction avec chauffeur — une Peugeot 5008 pour l’heure —, il ne perçoit pas les autres privilèges habituellement accordés aux anciens Premiers ministres, notamment en raison de son âge (il a dépassé la limite fixée à 67 ans) et de son engagement dans la politique locale.

En 2024, les dépenses associées aux avantages pour les anciens dirigeants se sont élevées à 1,58 million d’euros, une hausse par rapport à l’année précédente. Ce montant inclut les frais relatifs aux secrétariats particuliers et à d’autres facilités mises à disposition des anciens dirigeants.

La retraite et les fonctions des ministres : mythes et vérités

Contrairement aux idées répandues, notamment celles de Ghislain de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) ou Gilles de Challans (Vendée), les anciens ministres ne perçoivent pas une retraite à vie ni un salaire fixe après leur mandat. Comme tout le monde, ils cotisent auprès de la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et du régime complémentaire Ircantec.

Les ministres, nommés par décret présidentiel, reçoivent ce qu’on appelle un « traitement » mensuel plutôt qu’un salaire habituel. Pour un ministre, ce montant s’élève à 10 092 € bruts, et pour un Premier ministre, à 16 037 € bruts, indemnités comprises.

Avant d’assumer ses fonctions gouvernementales actuelles, François Bayrou avait déjà laissé sa marque en tant que professeur agrégé de lettres classiques et député pendant 26 ans. De plus, il est maire de Pau depuis 2014.