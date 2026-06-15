Avion : le bagage cabine désormais payant chez Air France ?

Air France introduit un supplément pour le bagage cabine sur son nouveau tarif Economy Basic à partir de juin 2026. Les passagers ne pourront plus emporter qu’un petit sac gratuit, alignant la compagnie sur les pratiques des low cost.

Air France facture désormais le bagage cabine sur ses vols Economy Basic

Depuis le 18 juin 2024, Air France a franchi le cap de la facturation du bagage cabine sur certains de ses vols en classe économique. La compagnie française rejoint ainsi les pratiques des transporteurs low cost en introduisant un tarif « Economy Basic » qui ne permet plus d’emporter qu’un petit sac personnel sous le siège.

Les passagers optant pour ce nouveau tarif ne peuvent désormais transporter qu’un bagage de dimensions maximales 40 x 30 x 15 cm. Pour emporter une valise cabine standard dans les compartiments supérieurs, ils doivent souscrire une « Option Bagage à main » moyennant un supplément variable selon la destination.

Une stratégie d’alignement sur la concurrence européenne

Air France applique progressivement cette nouvelle grille tarifaire sur son réseau moyen-courrier, avec des tarifs fluctuant selon les destinations. La compagnie emboîte le pas à KLM et Lufthansa, qui proposent déjà des classes similaires baptisées « Economy MINI » ou « Economy Basic ».

Le bagage cabine acheté en supplément peut mesurer jusqu’à 55 x 35 x 25 cm. Combiné avec le petit sac gratuit, l’ensemble ne doit pas dépasser 12 kg au total. Les voyageurs peuvent acquérir l’option lors de l’achat du billet, jusqu’à quatre heures avant le départ via leurs réservations en ligne, ou directement à l’aéroport.

Des exemptions préservées pour les clients fidèles

Air France maintient certains privilèges pour sa clientèle la plus fidèle. Les membres Gold et supérieurs du programme Flying Blue conservent le droit d’emporter gratuitement un bagage cabine en plus du petit sac, même avec un billet Basic. Les membres Silver et Explorer peuvent utiliser leurs miles pour acheter l’option.

Les autres cabines (Premium, Business, La Première) gardent la possibilité d’emporter deux bagages à main plus un petit sac, avec des plafonds de poids de 12 kg ou 18 kg selon la classe. En cas de vol complet, certains bagages cabine peuvent être transférés gratuitement en soute, une pratique déjà courante dans l’industrie.

Une mesure qui divise passagers et associations

La direction d’Air France justifie cette évolution par la volonté d’« adapter l’offre aux usages réels » et de mieux segmenter sa clientèle entre voyageurs sensibles au prix et passagers prêts à payer des services supplémentaires. La mesure ne concerne actuellement que des lignes spécifiques comme Paris-Helsinki, Paris-Dublin ou Paris-Tunis.

Les associations de consommateurs dénoncent une inflation déguisée du coût total du voyage. Elles pointent un billet d’entrée artificiellement bas qui s’alourdit rapidement avec les options obligatoires.

L’extension d’un modèle économique éprouvé

L’historique des compagnies low cost illustre la progression de cette tendance. Ryanair et Wizz Air ont rendu le bagage cabine payant dès 2018, suivies par EasyJet en février 2021 puis Transavia en avril 2024. Wizz Air avait d’ailleurs testé dès l’été 2012 sur sa ligne Londres-Katowice avant de généraliser la pratique.

D’après une étude du cabinet IdeaWorksCompany de 2024, les suppléments liés aux bagages ont rapporté 33 milliards de dollars aux compagnies aériennes en 2023. Un marché juteux qui explique l’attrait croissant des transporteurs traditionnels pour ce modèle économique, même si certaines pratiques peuvent parfois compliquer l’expérience de voyage.