Pourquoi beaucoup de clients Grand Frais paient trop cher : le réflexe de 3 minutes que presque personne ne prend pour faire baisser la facture

Grand Frais propose une astuce simple pour alléger le ticket de caisse. Un réflexe de trois minutes, que beaucoup de clients négligent, suffit à faire baisser la note. Il accompagne le lancement d’un programme de fidélité entièrement numérique, accessible depuis une nouvelle application. Le but : mieux préparer ses achats, pousser à une consommation plus réfléchie et faciliter le parcours en magasin.

Une enseigne qui continue de grandir

Grand Frais s’est développée partout en France, où l’enseigne poursuit l’ouverture de nouveaux magasins sur tout le territoire. En 2024, elle est la troisième enseigne préférée des Français, selon le cabinet OC&C. Les magasins Grand Frais et Fresh mettent en avant une offre de produits frais et un service en magasin soigné.

En parts de marché, Grand Frais atteint 1,6 %, loin derrière E.Leclerc et Carrefour, qui pèsent respectivement 20,3 % et 18,8 %. L’enseigne s’appuie en partie sur ses outils numériques pour suivre les attentes des consommateurs.

L’appli Grand Frais promos

L’application « Grand Frais promos » est sortie le 25 mars 2026. Elle réunit plusieurs fonctions pour préparer ses courses. Dans l’onglet « Mes promos », chaque client voit les réductions de son magasin. Une fonction « liste de courses » aide aussi à organiser les achats.

Elle affiche les promotions de la semaine, des offres adaptées aux habitudes d’achat et un catalogue de 500 recettes pour donner des idées. Elle dématérialise aussi les tickets de caisse, dans une logique de réduction du papier.

Le programme fidélité qui mise sur le 100 % digital

Le programme de fidélité est entièrement numérique. Il donne accès à des avantages dès le deuxième passage en caisse : un produit offert tous les cinq achats d’au moins 10 €, des remises immédiates en rayon et des promotions réservées aux membres.

D’après RMC Conso, ce programme vise à fidéliser des clients attachés à la praticité et aux économies. Pour les abonnés, le kilo de bananes passe par exemple de 1,99 € à 1,29 €. Olivier Dauvers note que « vous n’aurez pas à sortir de carte de votre portefeuille », le paiement et la fidélité étant liés.

Le petit réflexe de trois minutes pour faire des économies

Ce réflexe de trois minutes peut peser sur le budget. Il consiste à ouvrir l’application, regarder les promotions sur cinq à huit produits utiles, prévoir deux ou trois repas autour de ces offres, puis les ajouter à sa liste de courses. Cette préparation aide à maîtriser les dépenses et oriente vers les produits de saison et bruts.

Grand Frais informe aussi ses clients sur les règles de sécurité alimentaire. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle de ne pas dépasser la date limite de consommation (DLC), tandis que l’Anses renseigne sur la date de durabilité minimale (DDM).

Avec ces outils numériques, Grand Frais modernise les courses sans vouloir écarter les clients moins à l’aise avec ce format. Les œufs, les mandarines ou les crevettes reviennent souvent parmi les produits offerts, mais l’avantage porte sur une large gamme d’articles.