De 10 à 80 : comment l’Ukraine a conquis Eurosatory en deux ans

À l’ouverture du salon de Villepinte ce 15 juin, la délégation ukrainienne occupe 1 500 mètres carrés de stands avec quatre-vingts entreprises exposantes — contre dix en 2024. Ce chiffre résume l’une des transformations industrielles les plus rapides de l’histoire militaire contemporaine, reflet d’une économie de guerre qui a réinventé son tissu industriel sous le feu, et qui vient le prouver à Paris.

La BITD ukrainienne à l’assaut de l’industrie d’armement européenne (image d’illustration générée par l’AI).

Il faut comprendre ce qu’Eurosatory est en train de devenir pour mesurer ce que représente la présence ukrainienne. Pendant des décennies, le salon de Villepinte fonctionnait comme une vitrine prospective : on y venait observer des systèmes d’armes dont la livraison était prévue dans dix ans, négocier des contrats-cadres pluriannuels, entretenir des relations institutionnelles entre états-majors et directions générales de l’armement. L’édition 2026 rompt avec cette logique. Comme le résume le général Charles Beaudouin, commissaire du salon, « il y a une fébrilité des États, qui aujourd’hui vont chercher la matière sur étagère ». Les acheteurs veulent des systèmes disponibles immédiatement, éprouvés, sans délai d’homologation. C’est précisément ce que les industriels ukrainiens ont à offrir.

Aucune autre délégation nationale ne peut aligner, en juin 2026, autant de technologies testées en conditions réelles de haute intensité. Les drones, les systèmes de guerre électronique, les munitions rôdeuses que présentent les entreprises ukrainiennes à Villepinte ont, pour la plupart, déjà été déployés sur le front — parfois la semaine précédente. C’est un avantage concurrentiel que ni Rheinmetall, ni KNDS, ni Leonardo ne peuvent revendiquer, quelle que soit la sophistication de leurs plateformes.

Une BITD née sous les bombes

La statistique est saisissante : depuis l’invasion de 2022, le secteur de la défense ukrainien est passé d’environ 300 à près de 1 000 entreprises, dont 80 % sont privées. Avant la guerre, la production annuelle de défense représentait environ un milliard de dollars. Les projections pour 2025 atteignaient 35 milliards de dollars. En trois ans, l’Ukraine a multiplié sa production par trente-cinq, sous des frappes de missiles et de drones qui ciblaient précisément ses sites industriels.

Ce bond industriel tient à une rupture de modèle radicale. L’ancien complexe militaro-industriel soviétique hérité — lourd, centralisé, dépendant de commandes étatiques étalées dans le temps — a cédé la place à un écosystème d’entreprises privées fonctionnant en logique de startup : cycles courts, itération rapide, intégration continue des retours du front. Des centaines d’ateliers de drones, d’équipes de développement logiciel, de fournisseurs d’électronique ont émergé, travaillant directement sur des besoins opérationnels formulés par les unités combattantes. La plateforme gouvernementale Brave1, lancée en avril 2023, a joué un rôle d’accélérateur décisif en connectant plus de 1 500 startups militaro-technologiques avec les unités de première ligne et les circuits d’approvisionnement.

Le résultat visible à Eurosatory est une offre hors norme : des drones FPV produits à plusieurs millions d’unités par an, des systèmes de brouillage électronique capables de contrer des menaces identifiées le mois précédent, des munitions rôdeuses dont le coût unitaire est pensé pour la guerre de masse et non pour les budgets d’acquisition du temps de paix.

Le choc des modèles

L’irruption de cette délégation dans les allées de Villepinte crée un choc culturel autant qu’industriel. Les BITD occidentales traditionnelles sont organisées pour la qualité, la certification, la durabilité, la conformité réglementaire — des vertus parfaitement adaptées à des armées qui ne font pas la guerre. Les industriels ukrainiens arrivent avec une autre obsession : l’efficacité opérationnelle immédiate, le coût par effet produit, la capacité à modifier un système en quarante-huit heures si le terrain l’exige.

Ce n’est pas une critique des industriels européens : c’est une question de contrainte structurelle. Personne ne peut demander à Airbus ou à Thales de fonctionner comme une startup de guerre. Mais la comparaison expose des limites réelles. Comme le note le commissaire général du salon, les armées européennes « ont tout intérêt, avec humilité, à copier les moyens drones et de lutte anti-drones des Ukrainiens, si elles veulent rattraper les années de retard ». Le mot « copier » est rare dans le vocabulaire des salons d’armement. Son usage dit quelque chose de la profondeur du décrochage.

Pour les délégations venues du Moyen-Orient, d’Asie ou d’Amérique latine qui parcourent les stands ukrainiens, l’attraction est également forte — mais pour des raisons différentes. Ces pays cherchent des systèmes abordables, prouvés, disponibles rapidement, sans les conditions politiques attachées aux livraisons américaines ou européennes. L’Ukraine n’est pas encore en position d’exporter massivement, mais la crédibilité de sa BITD, consacrée à Villepinte, ouvre des perspectives commerciales qui auraient été inimaginables en 2021.

Une consécration qui pose des questions

La présence record de l’Ukraine à Eurosatory 2026 est une consécration. Elle est aussi, pour les gouvernements européens, une invitation à se poser des questions inconfortables. Pourquoi faut-il une guerre existentielle pour générer ce niveau d’innovation et de production ? Que révèle ce contraste sur l’efficacité des modèles d’acquisition et de financement de la défense en Europe occidentale ? Et surtout : comment intégrer cette énergie industrielle sans attendre que les circonstances l’imposent à nouveau ?

Les contrats et lettres d’intention qui se signeront dans les allées de Villepinte cette semaine ne répondront pas à ces questions. Mais ils dessinent, ligne après ligne, la géographie d’une nouvelle industrie de défense européenne — dans laquelle Kiev n’est plus seulement une capitale assistée, mais une capitale productrice.