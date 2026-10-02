Barème de l’impôt sur le revenu : tout ce qu’il faut savoir pour 2027

La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2027 est sur toutes les lèvres, mais que signifie-t-elle réellement ? Le 1er octobre 2026, le gouvernement a présenté un projet de loi de finances prévoyant une augmentation de 2,1 % des seuils d’imposition, qui impactera directement 20 millions de ménages.

Comprendre le barème d’impôt progressif

En France, le barème de l’impôt sur le revenu repose sur la progressivité : plus vos revenus sont élevés, plus vous payez d’impôts. Cinq taux d’imposition s’appliquent selon des tranches de revenus (0 %, 11 %, 30 %, 41 % et 45 %). Chaque contribuable est soumis à ces taux selon les tranches qu’il dépasse, et non sur l’intégralité de ses revenus.

La progressivité vise à assurer une justice fiscale en adaptant l’impôt aux capacités contributives de chacun. Ainsi, un célibataire gagnant 15 000 euros par an n’est pas imposé de la même manière qu’un cadre percevant 60 000 euros. Cette structure permet d’éviter un effet de seuil brutal, garantissant que seule la partie du revenu qui franchit un nouveau palier est soumise au taux supérieur.

La nécessité de revaloriser le barème face à l’inflation

L’inflation peut transformer une simple augmentation de salaire en hausse d’impôt si le barème n’est pas ajusté. Par exemple, une augmentation salariale de 2,1 % en 2026, alignée sur l’inflation, n’améliore pas le pouvoir d’achat mais peut faire basculer une partie du revenu dans une tranche d’imposition supérieure. Selon BFM TV, sans revalorisation, cela aurait coûté 4 milliards d’euros supplémentaires aux ménages français.

Pour contrer cet effet, le gouvernement a prévu une indexation annuelle du barème sur l’inflation mesurée par l’INSEE, une promesse réaffirmée par Maud Bregeon en septembre 2026. Cette indexation permet de maintenir les seuils d’imposition en adéquation avec l’évolution des prix, contrairement aux hésitations passées où un gel avait été envisagé.

Les implications de la revalorisation de 2,1 % en 2027

Le taux de 2,1 % est fondé sur la prévision d’inflation pour 2026, évaluée par l’indice des prix à la consommation hors tabac. Ce chiffre, calculé par l’INSEE à partir de l’évolution des prix de divers produits et services, sert à ajuster le barème fiscal pour neutraliser l’impact de l’inflation sur les impôts des Français.

Bien que les taux d’imposition restent inchangés, les seuils sont relevés, comme l’indique MoneyVox. Par exemple, le seuil de la première tranche exonérée passe de 11 600 euros à 11 844 euros par part de quotient familial, et celui du taux maximal de 181 917 euros à 185 737 euros.

L’impact sur les ménages et le calcul en 2027

Grâce à cette révision, 20 millions de ménages sont protégés d’une augmentation d’impôt cumulée de 4 milliards d’euros. Les contribuables dont le salaire n’augmente pas ou progresse moins vite que l’inflation verront même leur impôt diminuer. Un salarié au salaire médian sans augmentation en 2026 économisera environ 58 euros par an, selon Capital.

En outre, 500 000 foyers fiscaux resteront en dehors du système d’imposition grâce au relèvement des seuils, ce qui est crucial pour les ménages modestes. Le prélèvement à la source, basé sur les revenus de 2025, sera ajusté lors de la déclaration de 2026, avec un remboursement automatique pour ceux ayant trop payé.