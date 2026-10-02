Prix des carburants : Paris bloquée le 21 octobre ?

Les transporteurs routiers de l’OTRE et de la FAI annoncent une mobilisation à Paris le 21 octobre 2026 pour protester contre la flambée des prix du carburant et les retards dans le versement des aides gouvernementales. Avec 110 000 salariés représentés et la menace d’un ralliement de la FNTR, le gouvernement dispose d’une fenêtre de négociation étroite pour éviter une paralysie logistique de la capitale.

Chronologie de la crise : du mécontentement à la mobilisation

Le 28 septembre 2026, l’OTRE décide d’une mobilisation, officialisée trois jours plus tard avec un appel à se rassembler le 21 octobre à Paris. Entre août 2025 et août 2026, le prix du gazole a augmenté de 46 % pour le secteur des marchandises selon le Comité national routier. Les 3 600 entreprises de l’OTRE, représentant 110 000 salariés, ne peuvent plus supporter ces hausses. « Les transporteurs ne peuvent plus absorber indéfiniment l’augmentation du prix des carburants. Ils demandent des prix de transport qui couvrent leurs coûts et leur permettent d’investir », affirment les deux organisations.

Choisir Paris pour manifester n’est pas anodin. Jean-Marc Rivera, directeur général de l’OTRE, justifie ce choix : « C’est un choix assumé parce que nos demandes portent sur le pouvoir politique et qu’il est à Paris ».

Conséquences et perspectives du blocage du 21 octobre

Si la mobilisation se concrétise, l’Île-de-France pourrait connaître une paralysie logistique. Les chaînes d’approvisionnement, déjà fragilisées par la crise sanitaire, subiraient un choc supplémentaire. Les entreprises de transport assurent l’acheminement quotidien de marchandises vers les commerces, usines et chantiers. Un blocage, même partiel, de la capitale aurait des répercussions immédiates sur l’économie régionale.

L’OTRE, forte de 3 600 entreprises et 110 000 salariés, est rejointe par la FAI. La FNTR, première organisation du secteur, observe la situation. Comme les fonctionnaires récemment mobilisés, les transporteurs pourraient former un front large si le gouvernement n’agit pas.

La FNTR n’a pas encore rejoint le mouvement, mais pourrait le faire si le gouvernement ne répond pas d’ici mi-octobre. Cela transformerait une action ciblée en crise nationale du transport routier. Les demandes de l’OTRE et de la FAI incluent : baisse des prix à la pompe, renforcement de l’indexation carburant, revalorisation des tarifs de transport, et réintégration dans les aides. Ces revendications, bien que négociables, nécessitent des décisions budgétaires et réglementaires que le gouvernement hésite à prendre en pleine période de tensions sociales.

Négociations : le gouvernement au pied du mur

Nous sommes le 2 octobre. La FNTR attend des réponses avant mi-octobre, et l’OTRE et la FAI ont fixé leur mobilisation au 21 octobre. Le gouvernement dispose donc de quelques jours pour négocier. Chaque décision sera scrutée par le secteur du transport.

Le ministère des Transports peut-il accélérer le versement des aides promises ? Réouvrira-t-il les dispositifs d’aide aux transporteurs routiers ? Peut-il rendre l’indexation carburant plus opposable aux donneurs d’ordre ? Ces questions techniques cachent un enjeu politique majeur : le gouvernement veut-il éviter un nouveau conflit social après les mobilisations des fonctionnaires et d’autres secteurs ?