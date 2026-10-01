Budget 2027 : retraites, APL, études... qui va payer les 43 milliards ?

Jeudi matin, le gouvernement a présenté son projet de loi de finances pour 2027. L’objectif est de réduire le déficit public de 5,4% à 5% du PIB grâce à 43 milliards d’euros de nouvelles mesures. Retraites, allocations, impôts, fonction publique : quasiment tous les Français seront touchés. Que signifie concrètement ce plan ? Explications.

Pourquoi le gouvernement doit-il réduire le déficit public ?

Le déficit public résulte de la différence entre les revenus de l’État (impôts, cotisations) et ses dépenses (santé, éducation, retraites). Lorsque les dépenses surpassent les recettes, l’État doit emprunter pour combler cet écart. En 2026, le déficit de la France s’élève à 5,4% du PIB, ce qui signifie que pour chaque 100 euros de richesse produite, l’État dépense 5,40 euros de plus qu’il ne reçoit.

Objectif 2027 : réduire le déficit de 5,4% à 5%

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a souligné l’importance de cet objectif lors de la présentation du projet de budget 2027 : « Il est indispensable de revenir à l’équilibre, c’est pourquoi en 2027 nous prenons le chemin de la consolidation, nous visons un déficit de 5% ». Cette réduction de 0,4 point représente environ 15 milliards d’euros d’économies. Le gouvernement prévoit un effort total de 54 milliards d’euros, dont 43 milliards de nouvelles mesures.

Règles européennes : les limites imposées par l’Europe

L’Union européenne impose que le déficit public ne dépasse pas 3% du PIB. Au-delà, une procédure pour déficit excessif peut être lancée, comme pour la France depuis 2024. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a souligné l’urgence de la situation : « Hier après-midi, la France a emprunté à près de 4,8% à dix ans, contre 3,5% il y a un an. Il faut remonter à 2008 pour retrouver un tel niveau ». La hausse des taux d’intérêt rend l’emprunt plus coûteux pour l’État et donc pour les contribuables.

D’où viennent et où vont les 43 milliards d’euros ?

Le plan du gouvernement repose sur deux axes : réduire les dépenses publiques et augmenter certaines recettes fiscales. Sur les 43 milliards d’euros de nouvelles mesures, environ deux tiers proviennent de réductions budgétaires, le reste de hausses d’impôts ciblées.

Les économies : retraites, allocations et fonction publique

Les retraites sont le principal poste d’économies, avec 5,5 milliards d’euros attendus. Les pensions seront indexées sur l’inflation uniquement jusqu’à 1.260 euros par mois. Au-delà, elles seront gelées ou sous-indexées. L’abattement fiscal de 10% pour les retraités sera aussi modifié, rapportant 1,4 milliard d’euros. Les allocations familiales et les APL seront gelées en 2027, selon le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Dans la fonction publique, le point d’indice reste gelé et 1.076 postes d’agents de l’État seront supprimés. Le gouvernement espère aussi économiser 2 milliards d’euros sur les arrêts maladie, sans précision sur les modalités.

Les recettes : impôts sur les grandes entreprises et nouveaux frais d’inscription

Paradoxalement, le gouvernement réduit de 30% la surtaxe sur les grandes entreprises (celles avec plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires), passant de 7,3 à 5,2 milliards d’euros. La raison invoquée par Bercy est la préservation de la compétitivité française. En revanche, les étudiants non-boursiers devront désormais payer 178 euros pour s’inscrire en BTS et 270 euros en classe préparatoire, jusqu’ici gratuites. Un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence auprès de la Caisse des dépôts est également prévu, sans montant précisé.

Conséquences de ces mesures sur votre quotidien

Qui sera touché ? Pratiquement tout le monde. Voici ce qui change selon votre situation.

Retraités : indexation limitée et abattement fiscal réduit

Si vous recevez 1.100 euros de retraite, votre pension suivra l’inflation en 2027. Toutefois, avec une retraite de 1.800 euros, votre pouvoir d’achat diminuera. Avec une inflation estimée à 1,8%, votre pension devrait augmenter de 32 euros par mois, mais elle restera figée. Cette situation entraînera une perte annuelle de près de 400 euros. De plus, la réduction de l’abattement fiscal de 10% augmentera votre impôt sur le revenu si vous êtes imposable.

Allocations familiales et APL : gel prévu en 2027

Pour une famille avec deux enfants recevant 140 euros d’allocations familiales, ou un locataire percevant 250 euros d’APL, ces montants resteront inchangés en 2027, malgré les augmentations de prix. Avec une inflation de 1,8%, cela équivaut à une perte de pouvoir d’achat de 2,52 euros par mois pour les allocations et de 4,50 euros pour l’APL. Après trois années de baisse du pouvoir d’achat, l’impact cumulé est significatif.

Fonctionnaires : point d’indice gelé, suppressions de postes

Si vous êtes enseignant, infirmier hospitalier ou policier, votre salaire de base restera stable en 2027. Le point d’indice, qui détermine la rémunération des 5,7 millions de fonctionnaires, demeure gelé. Avec l’inflation, votre pouvoir d’achat diminue mécaniquement. Les 1.076 suppressions de postes, principalement des départs non remplacés, pourraient alourdir la charge de travail des agents en place.

Étudiants non-boursiers : nouveaux frais d’inscription en BTS et classes prépa

Si vous préparez un BTS ou une classe prépa, jusque-là gratuits, vous devrez payer 178 euros pour un BTS et 270 euros pour une prépa en 2027. Les boursiers restent exonérés. Pour les familles de classe moyenne, c’est un surcoût inattendu qui s’ajoute aux frais de rentrée.

Questions fréquentes

Pourquoi réduire les impôts des grandes entreprises en période d’économies ?

C’est un sujet controversé. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, justifie la baisse de la surtaxe par la nécessité de maintenir la compétitivité des grands groupes français face à la concurrence internationale. Selon lui, une fiscalité trop lourde inciterait les entreprises à délocaliser ou à investir ailleurs. Cependant, pour de nombreux citoyens, cette mesure semble en contradiction avec l’effort demandé aux ménages. Le gouvernement mise sur une reprise de la croissance en 2027 (prévue à 1,1%) pour compenser. Un pari audacieux.

Le budget 2027 introduit une phase d’austérité après des années de promesses de baisse d’impôts. La question reste de savoir si le Parlement validera ce plan, et si les Français accepteront trois années de recul du pouvoir d’achat. La réponse pourrait venir lors de la prochaine élection présidentielle, dans quelques mois.