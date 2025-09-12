BCE à 2,0 % : maintien du taux directeur et prévisions pour la zone euro

Le 11 septembre 2025, la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé que ses taux directeurs restent inchangés : le taux de dépôt reste fixé à 2,0 %, le taux de refinancement principal à 2,15 % selon les dernières décisions monétaires. Cette mesure intervient dans un contexte où l’inflation montre des signes de modération mais demeure volatile, tandis que l’économie semble résister face à des pressions externes et des incertitudes politiques.

Pourquoi la BCE maintient le cap

La BCE juge que la zone euro se trouve actuellement « dans une bonne position » en matière économique, selon ses déclarations récentes rapportées par Reuters. L’inflation globale est estimée à 2,1 % pour 2025, légèrement au‑dessus de l’objectif de 2 %, mais les prévisions pour 2026 la positionnent plutôt à 1,7 %, ce qui montre une trajectoire de ralentissement, constate BFMTV. Le maintien du taux directeur à 2,0 % répond à cette évolution : assez élevé pour contenir l’inflation, mais pas assez restrictif pour freiner trop fortement la croissance.

La BCE observe des tensions inflationnistes toujours présentes, en particulier dans les services et l’alimentation, tandis que les prix de l’énergie continuent de se replier. Le taux d’inflation hors alimentation et énergie est surveillé de près pour juger de la persistance des pressions sous‑jacentes. Le Conseil des gouverneurs adopte une approche meeting by meeting, c’est‑à‑dire qu’il décide au cas par cas, selon les prochaines données, plutôt que de s’engager sur un calendrier fixe de modifications des taux.

Le contexte économique et les risques associés

La croissance de la zone euro est revue à la hausse pour 2025, à 1,2 %, soit +0,3 point par rapport aux estimations antérieures, mais pour 2026 elle est révisée légèrement à la baisse, autour de 1,0 %, selon les informations de BFMTV. Cette modestie dans la croissance reflète les effets persistants des perturbations internationales (chaînes d’approvisionnement, inflation importée), des enjeux politiques internes (notamment en France), et des taux d’intérêt déjà élevés qui pèsent sur l’investissement.

Les risques pour l’inflation incluent la possible remontée des coûts de l’énergie, les effets retardés des hausses salariales, et l’incertitude liée au commerce mondial. Parallèlement, un affaiblissement de la demande intérieure pourrait contraindre la BCE à réévaluer sa position. Les marchés financiers anticipent une probabilité élevée que la BCE ne baisse pas ses taux avant décembre 2025. Le fait que l’institution n’ait pas donné d’indication claire pour la prochaine réunion montre que la BCE reste prudente.