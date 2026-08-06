Pourquoi Netflix, Disney+ et Paramount+ envisagent de devenir gratuits : les abonnés payants n’ont pas fini d’être surpris

Selon une enquête de Business Insider publiée le 3 août 2026, Disney envisage sérieusement de rendre accessible sans abonnement une partie du catalogue de Disney+. L’idée, encore informelle il y a un mois, prend forme en interne : elle consisterait à ouvrir un palier gratuit au sein même de l’application, plutôt que de créer un service distinct.

Paramount Skydance travaille sur une piste comparable pour Paramount+, tandis que Netflix, lui, observe le mouvement sans s’y engager. Ce basculement s’inscrit dans une guerre ouverte contre les plateformes gratuites, YouTube en tête.

Chez Disney, une stratégie en trois étapes

L’idée a germé début juillet 2026 en interne chez Disney. Adam Smith, directeur des produits et de la technologie de Disney Entertainment, en a discuté ouvertement lors d’une réunion d’information consacrée au streaming, sans donner de calendrier ni préciser l’ampleur du catalogue concerné.

La logique évoquée tient en trois temps :

supprimer la friction du paywall pour attirer les curieux, les habituer à l’application, puis les convertir vers une formule payante.

Disney avait auparavant envisagé d’ajouter des contenus créés par les utilisateurs, dans l’esprit de YouTube, un projet rendu incertain depuis l’abandon de l’accord entre Disney et OpenAI.

Le contexte européen n’aide pas la marque. Le retrait puis le retour partiel des technologies 4K et HDR au sein de l’abonnement Premium a laissé une impression négative, et les licences phares, Star Wars et Marvel en tête, donneraient des signes d’essoufflement.

En France, l’abonnement lancé à 6,99 euros par mois en avril 2020 coûte désormais 15,99 euros pour la formule Premium depuis octobre 2025. Le pari est double pour Disney : engranger des revenus publicitaires supplémentaires tout en reconstituant un vivier d’abonnés, alors que les inscrits actuels montrent des signes de lassitude tarifaire.

Paramount Skydance veut convertir les non-abonnés

Une présentation interne consultée par Business Insider montre que Paramount Skydance prévoit d’élargir l’accès à certains films et séries pour les non-abonnés. L’initiative est qualifiée de priorité produit du troisième trimestre, ce qui suggère une mise en œuvre rapide, comme chez Disney+.

Cette vitrine gratuite inclurait aussi des clips de podcasts et des micro-drames pensés pour le format vertical. L’objectif affiché est double : attirer de nouveaux abonnés et faire revenir ceux qui ont quitté le service. Paramount+ reste loin derrière ses concurrents en matière de contenus et d’abonnés, et l’entreprise s’apprête par ailleurs à absorber HBO Max. Aux États-Unis, l’offre gratuite pourrait rester, au moins dans un premier temps, une exclusivité locale.

Netflix se montre nettement plus mitigé. Le co-directeur général Greg Peters a indiqué, mi-juillet 2026, qu’une offre gratuite pourrait avoir du sens sur certains marchés, mais uniquement hors des États-Unis. Interrogé lors d’un appel aux investisseurs, il a précisé que l’entreprise continue d’examiner la piste, sans plan de lancement à court terme : le service publicitaire doit d’abord être optimisé.

Peters s’est dit « préoccupé par la cannibalisation des formules payantes ». Netflix reste leader du secteur en matière de contenu, d’abonnés et de popularité, ce qui explique en partie sa prudence : contrairement à Disney+ ou Paramount+, l’entreprise n’a pas besoin d’un sursaut immédiat d’audience.

Ce débat ne surgit pas de nulle part. YouTube, Tubi et The Roku Channel représentaient à eux trois 18,7 % du temps d’écoute télévisuel aux États-Unis en avril 2026, contre 12,7 % deux ans plus tôt, selon les données Nielsen. Cette progression ronge les audiences payantes trimestre après trimestre, et pousse les trois plateformes de streaming à repenser leur modèle.

L’idée d’une offre gratuite financée par la publicité est jugée envisageable comme facteur de différenciation, à l’heure où les consommateurs se montrent plus sélectifs face au nombre croissant d’abonnements qu’ils souscrivent. La comparaison avec le streaming musical revient souvent : la formule gratuite y fonctionne plutôt bien, malgré la publicité et des fonctionnalités limitées.