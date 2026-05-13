Dans les TPE, le contexte international inquiète les patrons

Une vague d’inquiétude déferle sur les dirigeants de très petites entreprises (TPE) confrontés à un contexte international d’une complexité inédite. La dernière vague du baromètre Ifop, conduite en avril 2026 auprès de 1 001 dirigeants de TPE employant jusqu’à 19 salariés, révèle que 82 % d’entre eux s’alarment de la situation géopolitique mondiale. Cette peur collective illustre avec acuité l’interconnexion grandissante de l’économie française aux soubresauts de la scène internationale.

Cette préoccupation s’épanouit dans un terreau économique déjà peu fertile. Seuls 16 % des dirigeants de TPE accordent leur confiance aux mesures économiques annoncées ou déployées par Emmanuel Macron et son gouvernement, un niveau qui demeure parmi les plus faibles enregistrés depuis l’inauguration du baromètre en 2002.

Un pessimisme généralisé face aux crises mondiales

L’optimisme concernant le climat général des affaires en France s’effrite dangereusement, ne séduisant que 17 % des dirigeants. Plus préoccupant encore, l’optimisme relatif à leur propre activité s’érode davantage, s’effondrant à 40 % — soit le troisième niveau le plus bas depuis l’origine de l’étude.

Les patrons de TPE cernent avec précision les racines de leurs tourments internationaux. Les conflits successifs au Moyen-Orient trônent en tête de leurs préoccupations, évoqués par 60 % des dirigeants interrogés. Le conflit mené par la Russie en Ukraine (31 %) et la politique étrangère offensive des États-Unis (25 %) parachèvent ce tableau géopolitique anxiogène.

Cette appréhension puise sa légitimité dans l’anticipation de retombées tangibles. L’enquête révèle que 84 % des dirigeants de TPE redoutent des conséquences négatives majeures sur leur écosystème dans les six prochains mois, contre 44 % seulement lors de la précédente mesure d’octobre 2025.

Des difficultés financières en aggravation constante

Le pessimisme croissant des dirigeants trouve sa traduction la plus criante dans leurs difficultés financières. Près d’une TPE sur deux (46 %) affronte désormais des problèmes de trésorerie, établissant un record depuis l’origine des mesures. Plus alarmant encore, 24 % confessent faire face à des difficultés très ou assez importantes, atteignant également un niveau historique.

Cette détérioration financière pourrait précipiter des fermetures d’entreprises. Parmi les TPE en difficulté, 41 % risquent d’être contraintes au dépôt de bilan ou à la cessation d’activité, dont 26 % d’ici six mois. Ces chiffres témoignent d’une fragilisation structurelle du tissu économique des très petites entreprises.

Le marché de l’emploi dans les TPE reflète également cette morosité ambiante. Seuls 8 % des dirigeants déclarent avoir embauché ou envisager d’embaucher du personnel, tandis que 7 % ont supprimé ou projettent de supprimer des postes, ne laissant qu’un différentiel positif de 1 point en faveur des créations d’emplois.

Une exposition limitée mais des craintes amplifiées

Paradoxalement, les échanges commerciaux internationaux des TPE demeurent relativement circonscrits. Seuls 33 % des dirigeants déclarent importer une partie de leurs achats de biens et services, tandis que 13 % réalisent des exportations. Ces flux se concentrent principalement sur l’Europe : 74 % des TPE importatrices s’approvisionnent dans l’Union européenne, et 93 % des exportatrices y écoulent leurs produits.

Néanmoins, cette exposition apparemment modérée n’apaise nullement les inquiétudes. Les dirigeants de TPE exportatrices manifestent d’ailleurs une préoccupation supérieure (91 %) à la moyenne, confirmant la corrélation entre ouverture internationale et niveau d’anxiété. L’interdépendance croissante de l’économie mondiale explique cette sensibilité accrue aux tensions géopolitiques, même pour des entreprises peu internationalisées.

Des mesures d’adaptation déjà en cours

Face à ces défis, les dirigeants de TPE refusent la passivité. Ils sont 90 % à avoir adopté ou à envisager des mesures d’adaptation au contexte international, une proportion en hausse de 11 points par rapport à mars 2023. Les stratégies privilégiées s’articulent autour de plusieurs axes : la réduction des dépenses courantes mobilise 70 % des dirigeants, le report d’investissements concerne 56 % d’entre eux, tandis que 55 % répercutent les hausses de coûts sur leurs prix de vente. La modification de l’offre de produits ou services séduit 30 % des entrepreneurs.

La hausse du prix du carburant, conséquence directe des tensions géopolitiques, impose également son lot d’adaptations. Parmi les TPE concernées, 63 % regroupent leurs déplacements et 54 % réduisent leurs déplacements professionnels. Cependant, 49 % répercutent cette hausse sur leurs tarifs, alimentant potentiellement une spirale inflationniste.

Un appel au soutien gouvernemental

Dans ce contexte périlleux, les dirigeants de TPE espèrent un soutien public ciblé. Leurs demandes convergent vers l’allègement des charges sociales, 49 % réclamant une baisse des charges sociales sur les salaires et autant une réduction des cotisations patronales. Ces mesures devancent largement l’instauration d’un bouclier tarifaire sur l’énergie (33 %) ou le gel des taxes sur les entreprises (24 %).

Cette hiérarchisation des priorités révèle l’urgence ressentie par les patrons face au fardeau des charges sociales, perçues comme un handicap à la compétitivité dans un environnement économique dégradé.

L’évolution du moral des dirigeants de TPE témoigne d’une adaptation laborieuse aux nouveaux équilibres géopolitiques mondiaux. Prises en étau entre une interconnexion économique croissante et une fragilité structurelle, ces entreprises qui constituent l’ossature du tissu économique français naviguent dans un océan d’incertitudes persistantes. Leur capacité de résilience s’avérera déterminante pour la stabilité de l’emploi et la dynamique économique territoriale dans les mois à venir.